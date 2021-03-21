永光主力產品評估漲價 兩大業務營運喊衝

永光 (1711-TW) 今年第一季以來，訂單已回升至疫情前水準，看好今年電子化學與特用化學品營運成長動能強勁；而為反映運費成本高漲，永光正評估調漲色料化學品價格。

今年初以來客戶需求回溫，永光出貨動能開始復甦。永光表示，今年前 2 個月訂單需求已回到疫情前水準，疫情影響逐漸淡化，其中，電子化學與特用化學業務受惠 5G 與電子產品應用等需求推升，動能強勁，電子化學品前 2 月營收已年增 3 成。

永光看好，今年電子化學與特用化學品，將是成長幅度最大的產品線；此外，為反映海運費高漲，永光正評估調漲色料化學品價格，將觀察原料趨勢適度漲價，漲幅仍在評估中。

永光目前主要產品及營收占比，分別為色料化學品 65.56％、特用化學品 22％、電子化學品 6.59％、光阻劑 3.76％、前列腺素 1.85％、醫藥化學品 / 其他原料藥 0.18％。

永光近來持續優化產品組合，特化事業發展黏著劑、充填劑等利基型產品；主要耕耘成熟 IC 製程的光阻劑，也因應 5G 時代來臨，開發碳化矽、氮化鎵等寬能隙材料，要搶食功率半導體商機。

永光今年前 2 月營收 1.43 億元，年增 2.4%；在產品組合優化帶動下，稅前盈餘達 7980 萬元，較去年同期大增 4.03 倍。