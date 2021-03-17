【日盛投顧】長黑吞噬失守5日線

◆盤勢分析

1. 周三台股晨間在平盤附近開出，多數權值股拉回整理，午盤亞股集體轉弱與台指期算在即，中、小型股賣壓湧現，指數持續震盪下行，最終台股下跌 97.34 點，收在 16，215.82 點。

2.OTC 指數早盤一度再創波段 200.5 的新高價，但受加權指數連動，尾盤漲幅收斂至 0.15%，目前壓力為前高的 200.39 點，下方支撐為 10 日線的 194.06 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收吞噬黑 K 棒線，失守 5 日線。

(2) 量能：17 日成交量增至 3，141.16 億元，後續仍需維持價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 134.61 億元；外資 - 129.33 億元、投信 + 5.43 億元、自營商 - 10.71 億元。

結構權值股普遍拉回鴻海集團撐盤

1. 鴻海集團：2317 鴻海將於下周召開 MIH 聯盟會員大會，外資券商陸續調高目標價，周三股價震盪走高，也激勵 3149 正達、2354 鴻準、5243 乙盛 - KY、2328 廣宇堅守平盤之上。

2. 高殖利率：台股大幅波動，市場資金尋求高殖利率個股，封測廠 8150 南茂、5609 中菲行、8213 志超、2402 毅嘉、6148 驊宏資、2915 潤泰全等逆勢抗跌。

3. 運輸：貨櫃三雄 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海 2 月營收普遍表現佳，周三尾盤震盪走高。

4. 觀盤重點：國際股市波動劇烈，目前台股技術面具轉強跡象，但外資操作仍為偏空趨勢，預期短線高檔震盪格局機率大，慎防追高風險。未來選股方向，可留意基本面較佳的 IC 設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。