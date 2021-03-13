〈能源盤後〉全球庫存仍多 市場恢復冷靜 原油價格回落 本週收低

週五 (12 日) 交易，原油期貨價格收低，自前一日因美國汽油需求樂觀情緒激起的漲勢中回落。

前一日的樂觀情緒將 Brent 原油價格推升至 2019 年 5 月以來最高收盤價。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 41 美分或 0.6%，收每桶 65.61 美元，本週收低 0.7%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 41 美分或 0.6%，收每桶 69.22 美元，本週收低 0.2%。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，儘管 OPEC + 本月初決議延長現行減產規模至 4 月底，「但由於全球仍有大量的石油庫存可抵抗短期失衡，所以本週原油價格沒有進一步飆升。」

「交易者意識到，目前的高價主要是因為 OPEC + 抑制生產，而這些措施都是暫時的，對大多數生產者來說，當前的價位非常舒適且慷慨大方，所以沒有人想要破壞局面。」

Raj 也提到，就算沙烏地阿拉伯已經同意將自願減產 100 萬桶 / 日的承諾沿用至 4 月底，但該國「也可以自由地提取其龐大的儲油量，並享受油價的上漲。」

「隨著沙烏地阿拉伯持續提取儲油量，實體市場已經獲得緩衝，從而抑制了價格漲勢。」

本週稍早傳出沙烏地阿拉伯石油設施遭襲擊的消息，沙國將其歸咎於伊朗支持的胡塞叛軍，但該事件並未提供油價任何持久的支撐力。

「鑑於目前所有主要生產國都有大量的閒置產能，因此中東緊張局勢或地緣政治風險引起的供應端問題都不怎麼要緊，因為任何生產中斷事件發生，其他地方的產能都能立刻補上。」

「所以在市場返回供需平衡之前，我們預期油價將由 OPEC 的紀律和需求回升程度來決定。」

週四汽油期貨領漲，由於美國庫存緊繃引起市場擔憂，4 月汽油登上 2 年半高點，週五又續漲。

4 月交割的汽油期貨價格上升 0.6%，收每加侖 2.15 美元，為最近月契約自 2018 年 7 月以來最高收盤價，本週收高 4.1%。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 1.9675 美元，本週收高 1.2%。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌近 2.6%，收每百萬 Btu 2.60 美元，本週收低 3.7%。

OPEC 週四發布月報，調升了 2021 年的需求成長預期。

但另一方面，德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 指出，OPEC 預期非 OPEC 石油產量在經歷去年下降 260 萬桶 / 日之後，今年回升近 100 萬桶 / 日，同時 OPEC + 也可能會在這一年間增產以對應上漲的價格。

「因此，我們認為油價已經太高了，預期今年剩餘時間油價將會下跌至每桶 60 美元的水準。然而，有鑑於強勢的價格動能和不斷提升的投資需求，短期內還是不排除油價繼續上漲。」他說。