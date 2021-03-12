台幣連3升收28.187元 續寫逾23年半新高

央行總裁楊金龍昨天指出，最近新台幣外匯市場供需接近平衡，這是好現象，「柳樹理論」操作得以功成身退。新台幣兌美元匯率今 (12) 日盤中最高僅來到 28.094 元，未升上 27 字頭，不過，終場匯價連 3 升，達 28.187 元，改寫逾 23 年半新高。

外資昨天終止提款台股，近兩天回補逾 255 億元，新台幣匯價也重回升值的軌道，連續 3 個交易日走升，今天以 28.18 元開出後，隨即升值逼近 28 元整數關卡，最高來到 28.094 元兌 1 美元，但在買、賣匯兩股力道拉鋸下，匯價拉回至 28.11-28.13 元附近震盪。

匯銀人士指出，近兩日進口商、散戶等美元買盤積極進場，抵銷出口商的拋匯力道，也有部分外資轉為匯入，因此，央行一改過去尾盤作價的操作，回歸市場實質交易。

新台幣兌美元今日以 28.187 元作收，升值 5.4 分，再創逾 23 年半新高，台北外匯成交金額 10.08 億美元，加上元太外匯市場總成交金額 15.26 億美元。

央行近來逐漸放手，楊金龍指出，台北匯市已接近供需平衡，這是一個好現象。此外，央行下周四將舉行首季理監事會，在市場樂觀情緒與數據支持下，今年經濟成長率的預估值可能會上修。

觀察主要亞幣表現，除了台幣走升外，韓元、日圓、新加坡幣均貶值約 0.5%，泰銖兌美元貶 0.78%，人民幣同步貶 0.2%。