今年超級股東會有9天已額滿 剩7家公司未完成登記

時序已經 3 月，隨著各公司年報須於 3 月底完成申報，也宣告今 (2021) 年度股東常會將陸續召開，金管會今 (11) 日表示，截至 8 日止，有 9 天已達單日最高 90 家同時召開的上限，是今年的超級股東日，此外，剩 7 家公司未完成股東會日期的登記。

金管會統計，目前總計 1649 家上市櫃公司中，只剩 7 家還沒有完成股東會日期登記，截止期限為 3/15。截至 8 日止，今年股東會已經登記額滿的日期包括：6/10、6/11、6/16、6/17、6/18、6/22、6/24、6/25、6/29 這九天。而今年單日最高限額為 90 家，明年將進一步減少至 80 家。

今年股東會年報有新增揭露事項，為利公司及早規劃股東常會召開時程、編製年報及順利於股東會討論重要議案，金管會提醒，上市櫃公司自 109 年度起應每年辦理董事會評鑑，因此金管會於去年 1 月 22 日已經修正發布公開發行公司年報應行記載事項準則，要求上市櫃公司自今年起編製的股東會年報，應首度揭露辦理董事評鑑相關訊息

另外，去年底實收資本額達新臺幣 20 億元以上，或去年召開股東常會時，股東名簿記載的外資及陸資持股比率合計達 30% 以上的上市櫃公司，今年亦應申報英文版股東會年報，金管會統計，符合條件的公司今年共新增 331 家。

為協助公司編製股東會年報，金管會指出，往年公司編製股東會年報常見一些缺失，主要為：未依規定揭露董事及監察人的酬金，也未依規定個別揭露前五位酬金最高主管的酬金等。

且為利股東瞭解公司過去一年營運狀況，及未來發展方向，以作為其是否出席股東會的參考，金管會表示，各公開發行公司應於股東常會將年報資料分送股東，上市、上櫃及興櫃公司應於股東會召開日 7 日前，將年報的電子檔上傳至公開資訊觀測站；未上市、上櫃及興櫃的公開發行公司，應於股東會召開日 2 日前，將年報的電子檔上傳至公開資訊觀測站。