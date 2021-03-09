違反保險缺失 京城銀遭罰180萬元、新光產險挨罰60萬元

京城銀行 (2809-TW) 及蔡姓保險代理人、新光產險違法保險相關法令，金管會今 (9) 日依法對京城銀行核處 2 項限期 1 個月改正、併處新台幣 180 萬元罰鍰；另外對蔡姓保代處以立即改正，新光產險則是核處 60 萬元罰鍰。

金管會表示，在辦理京城銀行一般業務檢查時，發現京城銀行及所合併消滅的府城財產保代公司，在辦理住宅火災保險業務時，未確實依其內部作業規範審核相關保險文件，以致有要保人前後年度簽名不一致、或與授信契約文件的簽名不一致情形，且京城銀擅自為客戶更換投保的保險公司，使得保費增加，卻未事先說明及取得客戶同意，違規期間橫跨 2018 年至 2020 年，長達兩年之久，影響保戶權益，因此，依保險法第 167 條之 2 規定，核處限期 1 個月改正，併處 120 萬元罰鍰。

另外，京城銀未保存招攬相關文件副本，因此依法核處限期 1 個月改正，併處 60 萬元罰鍰。

金管會進一步指出，京城銀行蔡姓保險代理人在執行住宅火災保險業務的簽署工作時，未確實審核要保書應由要保人簽章，卻於要保書簽署，依法核處立即改正。

至於新光產險部分，金管會表示，該公司在辦理住宅火災保險批改作業，批改申請書的要保人簽章欄位空白，且在核保過程未確實審閱要保人的簽章，或其他法令規定足以證明要保人投保意願之的關證據或填報內容，因此依法核處罰鍰 60 萬元。

金管會呼籲，銀行兼營保險代理人業務，應落實遵循保險法相關規定，確保其內部作業規範及作業流程符合法規。銀行如依授信契約的授權，代理借款人投保住宅火災及地震基本保險，應依授信契約載列的保險約定並以該借款銀行名義為之，不得未經借款人同意逕自異動相關投保條件及範圍，以落實對消費者權益的保障。