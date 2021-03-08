永豐餘投控小金雞群就定位 今年營運優於去年

永豐餘投控 (1907-TW) 去 (2020) 年繳出每股稅後純益 3.14 元，創新高的好成績，總經理蔡維力今 (8) 日表示，該公司目前投資領域涵蓋紙業循環經濟等五大產業，今年在永豐實 (6790-TE) 下半年上市，及永豐餘工紙第 3 季釋股、年底前登錄興櫃之後，永豐餘小金雞群將就定位，今年營運將比去年還好。

永豐餘投控今日舉行媒體春酒，該公司 2012 年轉型為投控以來，主要子公司經理人團隊總經理首度同台亮相，包括永豐餘投控總經理暨永豐餘工紙董事長蔡維力、華紙 (1905-TW) 纖維材料事業部總經理陳瑞和、永豐餘工紙總經理吳添旺、永豐實總經理徐志宏、申豐 (6582-TW) 總經理許志民、元太 (8069-TW) 總經理甘豐源。

蔡維力表示，2024 年永豐餘將成百年企業，不只重視全循環經濟，更以多角化經營策略，深化文化用紙、工紙紙器、家庭用紙市場；在造紙產業經歷黃金時期時，從「紙」跨足「電子紙」，也在紙箱中看見 RFID 新商機，並投入生技事業，在免疫醫療藥品與精準醫學領域，發展出領先的利基。

蔡維力進一步指出，永豐餘目前的投資領域涵蓋紙類循環經濟、材料科學、IOT 科技、金融和生醫等五大產業領域，積極「孵化育成新事業」，推動旗下小金雞陸續掛牌，在申豐、元太相繼掛牌後，股價、獲利上漲加上子公司釋股，使永豐餘去年淨值大幅成長，由 2019 年的 390 億元增加到去年底已達 450 億元。

永豐餘消費品實業去年 10 月 27 日登錄興櫃，總經理徐志宏表示，預計在上半年送件申請上市，如果一切順利，今年下半年可望掛牌上市。展望今年，新產品仍會是主要營收動能，像是本月新推出的舒敏厚棒衛生紙，是針對過敏體質的人設計新品。除了目前的個人家庭用紙及清潔用品外，中長期也將進一步開發個人潔品、保養品作為後續產品策略主軸。

永豐餘工紙目前已是台灣前二大工紙、大中華區最大紙器供應廠，該公司也將在今年第 3 季釋股，之後進行公開發行，預計年底前上興櫃。永豐餘工紙總經理吳添旺表示，目前永豐餘在台灣有 1 座造紙廠、5 座紙器廠，年產能達 5 億平方公尺；越南則有 6 座紙器廠，其中，北越有 2 座、南越有 4 座，年產能約 6 億平方公尺；看準越南與東協的高成長需求，今年評估在中越再新建一座紙器廠。

吳添旺進一步表示，在全循環經濟的理念下，永豐餘工紙未來不只靠紙賺錢，更要靠能源獲利，他說，除了採用回收紙做為造紙原料，永豐餘工紙亦將製造過程中產生的餘料、排放水，以綠能科技轉換成符合環保標準的再生能源，如沼氣發電、SRF 零燃煤鍋爐等，預期全數完工後可滿足 3 萬戶家庭用電需求。

而已經上市的金雞母申豐，是造紙起家的永豐餘，向上游整合發展而出的特用應材公司，目前已是全球第七大 NBR 乳膠供應商。申豐總經理許志民表示，申豐從紙張塗料發展成為乳膠特殊材料供應商，受惠疫情增加需求，目前皆是產能滿載，今年可望穩健成長。

至於歷經多次轉型及併購的元太，總經理甘豐源表示，元太於 2016 年底專注電子紙研發製造，近年並拓展物聯網新應用市場，導入創新技術。展望今年，將推出一系列的彩色電子紙產品，由於疫情使電子紙商機大增，今年計畫擴廠、增加產線，以因應市場旺盛需求。

整體來說，蔡維力表示，雖然永豐實、申豐基期高，但今年營運仍可望維持高檔；而華紙、永豐餘位在大陸揚州的工紙廠隨著今年以來紙漿價格狂飆，今年可望苦盡甘來，獲利大躍進，接班成為永豐餘集團今年營運成長的主要動力來源，也就是說，永豐餘小金雞群已經就定位，扣除土地處分等一次性收入，展望今年審慎樂觀，預期會比去年好。