【日盛投顧】反彈觀察重點為能否站穩萬六

◆盤勢分析

1.3 月 6 日美國參議院通過了 1.9 兆美元新一輪財政刺激，週一台股開高走低震盪，最高點 16,074 點一度收復 5 日線 (15,948 點) 及月線 (15,967 點) 惟尚未收復 10 日線 (16,121 點)，最低點 15,816 點守穩季線(15,239 點)、半年線(14,110 點) 及年線 (12,741 點)，終場指數下跌 35.12 點，跌幅 0.22%，收在 15,820.11 點，成交金額為 2,848.22 億元，小於 5 日均量(3,170 億元) 及 20 日均量(3,420 億元)。三大法人合計賣超 184.14 億元：外資賣超 167.01 億元、投信買超 17.13 億元、自營商賣超 34.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2)、均線：支撐為 15,500 點至 15,600 點，壓力為 16,100 點至 16,200 點。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (27) 接近超買區，反彈有機會延續。

3. 櫃買指數跌幅 0.60%，收在 191.47 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 188 點附近，壓力為 200 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值 (30) 小於 50，短線整理。

4. 我們認為台股近期急跌後有機會反彈，台股選股方向可留意第一季財報優、2 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫、高殖利率等。

結構半導體、伺服器、LED、原物料、運輸為短線盤面主流

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、3661 世芯 - KY、4966 譜瑞 - KY、3094 聯傑、6679 鈺太、6202 盛群等。

2. 伺服器：資料中心建置不停歇、3515 華擎、2376 技嘉、2377 微星、8155 博智等將受惠。

3.LED：MiniLED 題材延燒，6164 華興、4956 光鋐週一相對強勢。

4. 原物料：原物料價格上揚，OPEC + 減產協議優於預期，油價上週五大漲，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、塑化台塑四寶、1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、玻陶 1802 台玻等。

5. 運輸：航空貨運價格飆漲，2610 華航、2618 長榮航強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

6.PCB：ABF 基板 5G 需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，3044 健鼎、4958 臻鼎 - KY、4927 泰鼎 - KY 將受惠汽車相關應用。