台耀去年純益年增32倍 每股賺3.78元 寫4年新高

原料藥廠台耀 (4746-TW) 今 (4) 日公布去年財報，受惠疫情客戶下單力道轉強，以及加入美國新客戶，整體營運回溫，去年稅後純益 4 億元，年增 3233%，每股純益 3.78 元，寫 4 年來新高。

台耀去年第 4 季營收 8.11 億元，季減 0.49%、年增 12.33%；毛利率 31.94%，季增 1.36 個百分點、年增 1.49 個百分點；營利率 13.07%，季增 10.73 個百分點、年增 7.11 個百分點；稅後虧損 1.33 億元，較前一季盈轉虧、虧損較 2019 年同期擴大，每股虧損 1.31 元。

台耀去年營收 30.75 億元，年增 11.56%；毛利率 30.73%，年增 0.82 個百分點；營利率 0.91%，年增 0.02 個百分點。

台耀預計下周一 (8 日) 舉行線上法說，除聚焦在今年營運展望外，外界預期，高端疫苗的腸病毒疫苗即將上市，恐排擠新冠疫苗產能，在產能不足狀況下，可能會委外代工生產，而台耀針劑新廠去年底開始投產，產能全台最大，有望拿下代工訂單。

台耀膽固醇磷酸鹽結合劑與維他命 D 衍生物為主力產品，占整體營收比重超過 7 成，其中膽固醇磷酸鹽結合劑主要有 3 種產品，其他原料藥還包括中樞神經用藥、紫外線吸收劑、消炎止痛劑、抗癌活性成份、呼吸系統用藥等。