【新光證券】盤前分析    

◆盤勢分析

美公債殖利率急升，市場加速撤離高本益比股，科技股首當其衝，費半指數大跌 5.8%，令 26 日台股跳空開低走低，除玻璃、運輸、造紙、化工股表現逆勢抗跌外，其他類股中箭落馬，其中以半導體及其他電子股跌逾 3% 表現最差，令大盤失守 5、10 及月線關卡，終場加權指數收在 15953.8 點，跌 498.38 點或 3.03%，成交額 4529.36 億元。OTC 指數收在 195.07 點，跌 2.76 點或 1.4%，成交額 744.42 億元。

國際股市重挫，加上 MSCI 季調 26 日盤後生效，外資無情砍殺，尾盤 693.4 億大量，失掉 58.62 點，令元宵節台股風雲變色，日及周線同步收黑，16000 點也不保，日量大增逾 21%，五日線由上轉下，9 日 KD 值轉為死亡交叉，技術面出現轉弱訊號。籌碼方面，三大法人僅投信買超，其中外資前二月賣超台股 1931.31 億。由於漲多就是最大的利空，當金融市場出現恐慌性賣壓時，所造成的影響也最為驚人，不過 2 月月線連四紅，今年大盤仍有 8.29% 的漲幅，櫃買指數則上漲 5.96%。統計上市櫃有 365 家今年漲幅超越大盤，1368 家表現落後大盤，850 家今年股價不如去年。全球性股市技術性修正變化快速，愈高本益比族群修正幅度越大，建議留意美股表現，靈活操作，避開高本益比股，留意漲幅落後大盤的高殖利股波段操作。

