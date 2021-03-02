

◆盤勢分析

1. 恐慌指數 VIX 下滑，美債殖利率回落 (約 1.43%)，新冠疫苗利多消息，喚起華爾街對經濟更強勁復甦的希望，金融、航空類股急升，APPLE 全美門市自去年三月來全面復業，228 台股連假期間美股上漲，漲幅介於 0.43 至 5.67％，美股四大指數短期高檔震盪整理。台積電 ADR 上漲 2.5%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 15,700 點至 15,800 點，壓力為 16,400 點至 16,500 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 190 點附近，壓力為 200 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能站回到月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第一季財報優、2 月營收靓、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫、高殖利率等。

5. 美中科技摩擦再度緊繃。一位美國高級官員透露，拜登政府計畫在半導體、5G、AI 及生物科技等領域，與其他國家組成聯盟，防止中國成為全球科技龍頭。其中，半導體聯盟將包含台灣、韓國，以及歐洲的主要晶片生產國家。

6. 國內老牌上市晶圓代工廠 5 月起新訂單報價再調升 15% 之際，傳出 5 月產出的晶圓也要採用新報價。由於 5 月產出的晶圓在今年 1、2 月就已經投片，當時投片價就已調漲約一成，如今 IC 設計廠取貨卻要再加價 15%，等於同一批貨「被漲價兩次」，為歷來首見。

7. 銅箔基板（CCL）台光電（2383）2020 年不畏疫情、原物料上漲等負面因素干擾，全年獲利以 36.9 億元、每股盈餘 11.3 元，創下歷史新高。公司指出，看好市場需求不淡，手機、筆電、平板、網通、電動車等多項需求皆具動能，加上未來新產能陸續開出，樂觀預期今明年營運績效可望再攀高峰。

8. 大同（2371）在電動車關鍵的馬達相關技術嶄露頭角，獲得全球第二大車廠日商豐田關注，豐田在台製造廠國瑞汽車高層下周三（10 日）將組團密訪大同談合作。業界研判雙方將激盪出火花，大同可望藉由馬達與相關控制器技術，打進豐田供應鏈，攜手搶進電動車市場。

