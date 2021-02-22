疫情造成新幹線使用率大減 日本JR東海估全年虧損2340億日圓

鉅亨網編譯陳達誠 2021年2月22號16點30分

日本新幹線輸出的重要推手、也是台灣高鐵 (2633-TW) 過去合作對象的日本 JR 東海 (9022-JP)，2020 年度 (至 2021 年 3 月) 的全年虧損恐增加 420 億至 2340 億日圓。

這是 JR 東海在 1987 年轉為民營後的首度虧損，主要收益來源的東海道新幹線受疫情影響造成使用率大跌，運輸收入低於原本預測。

JR 東海預估 2020 年度營收將出現年減 57% 至 7930 億日圓，也預估營業損失將高達 2440 億日圓 (2019 年度報 6561 億日圓盈餘)，分別較原先計畫下修 700 億及 590 億日圓。

由於鐵路公司的多半成本都由人事及車輛維修之類的固定成本所占，票務收入的減少很容易直接反應在業績上。

參考 JR 東海上個年度的營收表現，其中有將近 7 成的營收是來自於東海道新幹線。而本年度的新幹線使用率大約年減 7 成。

JR 東海在 2020 年 10 月所公布的 2021 年 1 至 3 月預測，是以運輸收入恢復到疫情發生前、較 2019 年度的同期減少 40% 來作為前提所試算出的數字。

然而日本政府在 2021 年 1 月再度宣布部分地區進入緊急狀態，同 (1) 月的新幹線使用率也較去年同期減少 75%，2 月截至 21 日為止也減少 71%，呈現低迷。

而全新算出的虧損金額，則是以 2 月減少 75%、3 月減少 70% 來作為前提。

疫情影響下，日本 JR 系列各家鐵路公司的業績也都普遍陷入低迷。像是 JR 東日本 (9020-JP) 就預估本年度會出現 4500 億日圓的虧損，JR 西日本 (9021-JP) 也預估出現 2400 億日圓的虧損。