受惠宅商機 LiTV春節電影、動漫帶動全站流量大爆發

春節長假結束，今年因年前疫情擴大，使得宅經濟娛樂商機持續發酵，LiTV 線上影視全站流量較往年表現來得亮眼，加上熱門院線強片《72 小時前哨救援》、甄子丹的功夫經典《葉問 3》及台灣動作喜劇《逃出立法院》的帶動下，觀賞付費人次年增率也超過 6 成。

LiTV 指出，春節連假期間，不少民眾選擇在家中欣賞熱門影片，全站以電影館的人氣最旺，相較去年平均觀看時數成長 7 成，再度刷新紀錄，最受歡迎的電影分別為《72 小時前哨救援》、《葉問 3》、《逃出立法院》、《練愛 ING》、《寒單》，顯示民眾對於功夫動作、戰爭諜報、喜劇片較感興趣。

LiTV 說明，今年台灣電影較往年較受到用戶關注，紛紛進入最受歡迎前五名，而觀看的載具以 TV 為主，成長超過 8 成，其次為 PC 成長 5 成，可見大螢幕收看影音仍是主流。

在戲劇方面，較去年付費觀影的人次也成長逾 5 成，新春主打的《琉璃》、《大秦賦》觀看表現最為突出，再來依序為經典不敗的《知否知否應是綠肥紅瘦》、《琅琊榜》，依舊是大家連假重溫的好戲。

兒童卡通方面，今年受到網路爆紅的動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》帶動，與去年相較成長了 4 成，動漫作品同樣表現亮眼，通常動漫收視大宗都是學生族群，但今年因男女老少都著迷的熱播神劇《鬼滅之刃》和重新剪輯的《鬼滅之刃特別編集版》，以及蠟筆小新最新電影《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》與其他同步新番的加溫下，帶動一波觀看潮，觀看流量創史上新高紀錄，與去年相比成長逾 8 成，連假期間收視黏著度表現相當突出。

另外，LiTV 觀察到，在連假最後兩天，以綜藝遊戲類節目《天才衝衝衝》 、《綜藝玩很大》、 《綜藝大集合》，最受用戶歡迎，觀影人次年成長超過 5 成，除綜藝節目外，整體來說，電影、戲劇還是動漫，各館的流量都在假期最後兩天有顯著成長，可見過年期間民眾還是會全家大小聚在一起觀看，享受過年團圓的溫馨時刻。