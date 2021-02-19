【倫元投顧】低本益比高股息殖利率成長股拉回找買點

◆盤勢分析

美股收黑，台股如昨天所言盤中一度大跌 213 點來到 16211 點，幾乎來回測 15938~16197 缺口上緣，終場指數以下跌 83 點收在 16341 點，成交量為 3468 億。

一、美股和多數主要國際股市都已回測 10 日線~ 月線上下，如此台股下週短線要力守 5 日線之上的機率較小，故目前看法仍不變，除非美股提前轉強再創新高，否則台股短線仍要整理，15938~16197 多方缺口下來回補，至少回測月線 16000 上下，深則回測季線 15000~15500 上下後，再往上來反映高股息殖利率、3~4 月融券強迫回補、以及第一季報展望佳。之後今年中美股和台股將出現一波今年最大的漲多回檔修正！別忘了股市名言~ 老人與狗的寓意，少回測年線上下、深一點甚至十年線上下再來一次，之後再波段大漲上去。

二、針對選擇權操作建議，原則上除非美股提前整理完轉強再創高，否則下週指數若有反彈上去，仍是逢高尋求短空點，若是直接下來回測支撐不破時則尋求另一次多單買點。

三、個股操作部分，現在已陸續進入去年年報密集公布期，之後就是公布去年配股配息，然後 5 月中前公布第一季財報，故接下來經過整理修正的低本益比高股息殖利率成長股，不論是電子或傳產股都可逢低可留意買點，特別是之前經過修正打底的傳產股和營建資產股，包括炎洲、國揚… 等都已打底完開始往上震盪走高上去。至於高股息殖利率的電子股或航運股，短線下來整理完也會考慮進場。

王信傑 分析師

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