【群益投顧】半導體股領軍多頭強攻 台股牛年紅盤再寫新高

一、盤勢分析

國際股市在台股年假封關期間普遍上漲，美股因為市場看好疫苗擴大施打、新刺激方案正面效益，四大指數全面改寫歷史新高表現，統計累計漲幅，道瓊工業上漲 1.5% 左右、S&P 500 上漲 1.5%、那斯達克漲幅約 2%、費城半導體更受惠拜登承諾解決晶片荒而大漲 7.6%，歐股方面，泛歐 STOXX 600 指數累計上漲 2.36%，三大主要市場，英國累計上漲 3.77%、法國上漲 3.18%、德國小漲 0.03%。今早亞股日、韓開低，台股以上漲 395 點開出，終場以上漲 559.89 點或 3.54% 收盤，收在 16362.29 點，成交金額為 559.89 億元。盤面結構，類股都收漲，費半大漲激勵，台積電、聯電、日月光領軍電子強攻，金融也在龍頭帶領下走強表態，傳產以造紙、塑化漲幅較為領先，生技、汽車表現明顯落後。

二、盤勢預估

雖然週三亞股跌多漲少，但農曆年長假期間國際股市表現亮麗，台股牛年紅盤仍順利啟動補漲走勢。大盤跳空開高後持續震盪墊高，終場以上影線紅 K 上漲 559 點作收，改寫盤中、收盤新高，成交量擴增至 4100 億元以上，呈現量價同步增溫走勢，目前短中長線均線已完成標準多頭排列，技術面有利多頭發揮，上檔空間惟量是問，個股操作仍應確實參考短期均線變化因應。

DRAM 需求回溫但三大廠供貨持續緊縮，現貨價去年 12 月漲幅即達 25～30%，今年 1 月現貨價持續上漲；由於供給持續吃緊，合約價今年上半年將逐季看漲。研調機構 IC Insights 預測，今年 IC 整體銷售平均成長率 12%，其中 DRAM 和 NAND Flash 增幅 18%、17%，成長動能居各 IC 產品之冠。

被動元件供應持續轉緊，繼 MLCC 龍頭日本村田開出漲價第一槍之後，南韓三星電機也表示有意跟進漲價，另一大廠日本太陽誘電幾乎全面停接消費性電子應用新訂單。日本東北 2/13 發生規模 7.3 強震，村田位於福島與宮城的工廠都暫停營運，下游客戶庫存水位普遍偏低，可望進一步擴大向台廠拉貨。

全球 5G 商轉帶動 5G 手機滲透率快速拉升，研究機構 TrendForce 指出，去年 5G 智慧手機生產總量約 2.4 億支，滲透率 19%，預估今年 5G 手機滲透率將升至 37%，由於 5G 傳輸速度較 4G 大幅提升至少五倍以上，功耗是 4G 手機的 2.5 倍，易有過熱問題，將加速帶動高效能散熱模組需求成長。

三、強勢股

電子：

超豐 (2441)、華新科 (2492)、景碩 (3189)、日月光 (3711)、世芯 (3661)

非電：

上銀 (2049)、台塑 (1301)、長榮 (2603)、中租 (5871)、富邦金 (2881)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據