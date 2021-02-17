〈貴金屬盤後〉公債殖利率飆升 黃金跌破關鍵1800美元心理關卡

週二 (16 日) 交易，黃金期貨價格一週以來首次跌破關鍵的 1800 美元關卡，係因投資者聚焦基準債券殖利率強勁的漲勢，因其可與黃金競爭避險買盤。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，週二金價下跌是因為美國 10 年期公債殖利率急劇上升。他補充說，10 年期公債殖利率預計還會在本月餘下時間繼續上升。

債券殖利率確實高升到約莫一年來最高水準，反映出華爾街所謂風險啟動的環境，這係因市場聚焦拜登政府推出的 1.9 兆美元紓困方案，以及疫苗日益成功的推展開來所帶動的樂觀情緒。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 24.20 美元或近 1.3%，收每盎司 1799 美元。

根據 FactSet，這是自 2 月 4 日以降首次跌破重要心理關卡 1800 美元。

紐約 Fed 的帝國商業景氣指數 2 月份上升 8.6 點至 12.1，創下自 7 月以來的最高水準。《華爾街日報》調查顯示，經濟學家此前預期該指數為 5.9。任何高於 0 的指數都表明情況正在好轉。

3 月白銀期貨價格僅微幅下降 1 美分，最終收每盎司 27.325 美元。

黃金上週約上漲 0.6%，根據 FactSet 基於交易最活躍契約的數據，此為 1 月 22 日止的當週以降首次金價單週上漲。

白銀上週收升 1% 以上。

公債殖利率接近去年 3 月以來最高點，10 年期公債殖利率接近 1.28%。債券殖利率上升意味著債券價格下降，而債券殖利率上升會削弱市場對黃金的需求，因為黃金不孳息。

最重要的是，有恐慌指數之稱的 Cboe 波動率指數 (VIX) 在經歷疫情高峰後，現已回降至接近歷史平均。VIX 指數下降意味著市場對股市這一類風險資產的胃口擴大，而縮小對黃金債券這一類避險資產的胃口。

然而， Karnani 預期本週黃金價格不會下跌。「亞洲實體黃金需求將經歷一個週期性需求較低的時期，但我預期黃金 ETF 買盤和實體黃金將出現基於價值的買盤，預計自亞洲和倫敦的週三起。」

「這應該可抑制當前的拋售， 但整體黃金趨勢可能看跌，黃金還需要一些樂觀的消息才能夠持續上升。黃金的短期投資者對持續新投資抱持謹慎。」

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格上升 1.6%，收每盎司 1279.60 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 0.2%，收每磅 2388.20 美元。

3 月交割的銅期貨價格上漲 1.2%，收每磅 3.834 美元。

ED＆F Man 資本市場公司分析師 Edward Meir 表示，「本週中國市場當然休市，但新年旅行因疫情而受到很大限制，引起內部工廠還持續運作的說法，意味著金屬需求應會趨於平穩，但同樣的今年年假過後也不會像過往開工那樣出現反彈需求。」