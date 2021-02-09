鞋廠出貨持續回升 豐泰1月營收68.48億元 創16個月來新高

製鞋廠出貨回升趨勢顯現，鈺齊 (9802-TW) 1 月營收以 13.75 億元改寫歷史次高，而豐泰 (9910-TW) 今 (9) 日公布 1 月營收 68.48 億元，創 16 個月來新高，月增 9.44%，年增 15.73%。鞋廠看好市場需求逐漸回到正軌，將重啟擴廠和擴產計畫。

不過，鞋廠所面臨的出貨缺櫃狀況仍在延續中，鞋廠都表示努力進行克服。

豐泰 1 月營收成長，主要是工作天數增加，豐泰看好市場需求將逐漸回到正軌，公司也重啟擴廠和擴產計畫，包含越南、印尼與印度等廠區，預計整體 2021 年產能將較去年成長 7-10%。

豐泰統計，1 月成品鞋生產量 1047 萬雙，較上月減少 6.5 %，較 2020 年同期增加 10.4 %；1 月成品鞋銷售量為 1147 萬雙，較上月增加 6.8 %，較 2020 年同期增加 18%。

豐泰 2020 年稅後純益 48.1 億元、年減 22.8%，每股純益為 5.46 元。

鈺齊 1 月營收則為 13.75 億元，創歷年同期新高，也是歷史次高，月減 6.5%，年增 29.98%，鈺齊去年 12 月營收 14.7 億元為歷史新高。

鈺齊主管指出，2021 年春夏季鞋款整體產銷狀況，出貨時間大約介於去年 10 月至今年 4、5 月間，總接單產值已明顯大於歷史同期。