〈金融業防疫升級〉怕春節疫情變化 富邦金祭出線上防疫平台五大新措施

為積極支持國內防疫工作，富邦金控 (2881-TW) 自去 (2020) 年春節期間率先公告實施「因應新冠肺炎緊急應變機制」，嚴密監控疫情變化並動態調整防疫措施。為因應即將到來的金牛年春節連假期間可能產生的疫情變化，富邦金控今 (9) 日宣布超前佈署，防疫規格再升級，祭出線上防疫平台等五大項防疫新措施。

富邦金為了嚴防員工在春節期間出遊、活動頻繁所可能產生的群聚感染風險，今天宣布防疫平台五大新措施，相關內容如下：

第一、建置金控及各子公司線上防疫回報平台，春節期間同仁如與政府發布熱點或確診個案的活動足跡重疊者等，均於開工前完成線上回報，以利開工當日即刻啟動採行相應的防疫措施。

第二、春節期間如遇有中央流行疫情指揮中心公布的熱點，或有與確診個案活動足跡重疊者，將安排同仁居家辦公 14 天，返回辦公場所後再持續自主健康管理 (戴口罩、早晚各測量一次體溫並登記)7 天，總計 21 天。

第三、公司已掌握海內外同仁於 2 月份出國 (探親 / 旅遊 / 出差) 名單，一律採取 28 天高規格防疫，除依照政府規定執行隔離 / 檢疫 14 天外，恢復上班時一律先居家辦公 7 天，再至少實施自主健康管理 7 天。

第四、自 2/17 開工當日起，全體同仁於辦公場所自主健康管理 7 天 (戴口罩、早晚各測量一次體溫並登記)。

第五、春節期間如遇特殊群聚感染事件，除依指揮中心或地方政府措施辦理外，同仁返回辦公場所後，應續為自主健康管理 7 天。

富邦金控進一步表示，富邦金控與各子公司防疫小組緊密合作，並採 Top-Down 管理，確保各子公司採一致性防疫標準，持續實施相關防疫措施包括：

一、營運持續方面，根據不同子公司業務特性備有異地辦公、居家辦公、第二備援辦公室、業務分流等多元備援方式，依富邦金控內部疫情分級標準隨時因應疫情變化啟動備援，部分關鍵業務同仁自去年持續執行異地辦公至今，已超逾 350 天。

二、員工照護方面：因公確診者給予有薪公傷病假，若非因公確診，亦提供醫囑治療期間最高 30 天的有薪防疫假。

三、職場安全方面：於維持業務正常營運原則下，視各單位業務性質及所屬區域，實施分流上下班；另定期追蹤同仁健康狀況，如有發燒、流感等不適症狀，防疫小組則視個案情形安排居家辦公；同仁若需離境出差 / 旅遊 / 探親，個案呈至所屬總經理核准。

四、訪客管理方面：會議、採購驗收、講座、教育訓練等均以視訊會議為主，如仍有訪客約訪之必要性，一律管制不得進入辦公職場範圍，並落實事前疫調聲明及實聯制。任何大型活動前嚴格執行風險評估，包含謝年會、新春團拜均已依疫情評估後暫停舉辦。

富邦金控強調，該金控與各子公司以最審慎的態度執行高規格防疫機制，充分保障同仁及客戶健康，維護辦公場所安全，並確保各項營運及客戶服務持續不中斷。

