LiTV搶攻春節連假眼球商機 強檔影視齊發

因近期疫情擴大，春節假期許多民眾仍選擇宅在家過節，LiTV 線上影視推出一系列電影、影集，包括韓國首播收視率高達 7.2 的熱議話題喜劇《老頑固實習生》，戰地電影《72 小時前哨救援》、葉問系列電影《葉問 3》，及最近網路上爆紅的《PUI PUI 天竺鼠車車》都將上架。

《老頑固實習生》講述好不容易進入即食麵公司的實習生，因老頑固部長而被迫離職，最終讓原來的上司成為自己的部下的歡樂復仇故事；《琉璃》則是去年網播量 34.5 億，榮登古裝仙俠劇人氣寶座，該劇長達 59 集，過年期間 LiTV 將全劇上架。除了韓劇、陸劇外，LiTV 推薦片單還有日劇《與你在世界終結之日》、《派遣女王 S1 S2》。

電影部分，LiTV 推薦戰地片《72 小時前哨救援》，該片全台票房累計近千萬，由史考特伊斯威特、奧蘭多布魯領銜主演，電影改編自 CNN 首席駐地記者，深入阿富汗險境，機密採訪內幕原著【被遺忘的前哨】。

另外還有榮獲 2020 年金馬獎最佳動作設計的《逃出立法院》，是禾浩辰、賴雅妍繼《等一個人咖啡》再度同框之作，描述立法院在會期中爆發活屍病毒，多數立委與高官都遭到感染，一群情感與利益互相糾葛的倖存者，如何奮力逃出立法院，在驚悚搞笑之餘穿插愛情、親情。

而陪伴 7 年級生長大的葉問系列電影，由甄子丹飾演一代宗師葉問，片中帥氣有力的拳法帶起詠春拳的復興，讓這系列電影一紅就紅 10 年，春節期間 LiTV 將推出一直以來受觀眾喜愛的《葉問 3》，回顧經典的武打場面。



除主打戲劇、電影外，LiTV 也兼顧動漫族及兒童喜好，推出《蠟筆小新 2020 劇場版》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第二季，及最近網路上爆紅的《PUI PUI 天竺鼠車車》。



在頻道及綜藝節目，LiTV 也推出除夕圍爐必看節目，包括《民視第一發發發》、華視《天才衝衝衝》春節特別節目、中視除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》、台視《2021 超級巨星紅白藝能大賞》，及 2020 年爆紅韓星金宣虎綜藝代表作《兩天一夜第 4 季》，還有網球迷最關注的《澳洲網球公開賽》，由博斯體育台獨家轉播，於 2 月 8 日至 2 月 21 日展開為期兩週激戰，LiTV 也將會同時播出。

