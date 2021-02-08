衝刺封關行情 籌碼佳個股勝出

萬寶投顧【撰文／陳子榕】 2021年2月8號13點41分

歷經所謂「史詩般」、「聖戰級」的散戶絕地大反「空」之後，GameStop 股價暴跌超過 60%，美股彷彿歷經重生，週二 (2/2) 道瓊以盤中大漲 600 點來表示慶祝，加上亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、字母控股(Alphabet)… 等一系列企業財報亮眼，那斯達克也大漲 209.38 點，漲幅 1.56%。

因為美股激勵，台股週三 (2/3) 開盤後也在台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、大立光(3008-TW) 大型權值股帶領下繼續上攻。聯發科營收去年首度突破百億美元大關，每股純益 26.01 元，執行長蔡力行很有自信，認為聯發科就算受到匯兌影響，今年第一季仍有望達到季成長 8% 以內。聯發科股價已經再度創下歷史新高來到 959 元，離千金僅一步之遙，成為台股封關前最受矚目的焦點。

台股剩最後一個交易日就封關，成交量些微降低，法人願意在這個時候買進的股票，也就是可以抱過年的股票，產業的前景展望絕對是抱股關鍵。週三盤面光電族群紅通通，反應出蘋果將加入遊戲市場，明年第一季推出自家開發的 VR 頭盔 (Apple headset)，配備六個鏡頭和一個 LiDAR 掃描儀(ToF)，初步規模百萬台至 150 萬台，預計今年第四季開始拉貨，包括大立光、玉晶光(3406-TW)、今國光(6209-TW)、揚明光(3504-TW) 都在供應鏈行列；另外台積電、和碩 (4938-TW) 則分別負責處理器代工和組裝。

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