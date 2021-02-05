【富蘭克林】基本面不變，期待新春開紅盤

受農曆春節即將來臨，台股本周五封關日開高走高，終場收紅 0.61%，收 15,802.4 點，成交量 2,804.07 億 (台幣) 周線收紅。(資料來源：證交所，2/5)。富蘭克林華美投信認為，美國聯準會預定基準利率維持，各國疫苗開始施打，台灣今年經濟成長率上看 3.89%，在大環境基本面不變下，台股仍有機會整理後向上越墊越高，期待新春開紅盤。

美國股市 2 月 5 日收紅，標準普爾 500 指數與那斯達克綜合指數雙創歷來新高，延續前一天的上揚氣勢，主因企業財報表現亮麗、經濟數據好轉以及疫情出現正面趨勢。道瓊工業指數上漲 1.08%，收 31,055.86 點。標準普爾 500 指數上漲 1.09%，收 3,871.74 點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲 1.23%，收 13,777.74 點。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，2 月仍將陸續公布 2020 年第四季財報，以目前已經公布之科技廠商第四季財報多優於預期，但部分零組件缺貨與貨櫃運輸增加 21Q1 不確定性，但台灣廠商因客戶轉單效應外，加上歐美疫情反覆使許多客戶提高庫存，皆使台灣廠商接單應接不暇，預估農曆年期間休假時間縮短，整體第一季業績將優於預期。

郭修伸分析，市場因轉單、疫情、貨櫃運輸與客戶基於保守心態提高庫存水準，皆使得零組件 (包含晶片、被動元件、載板等) 產能吃緊甚至出現漲價狀況，預期第一季之後才有機會紓解。

郭修伸表示，目前手機、網通、面板與汽車等需求強勁，惟零組件供應吃緊與漲價是否造成消費者需求下滑，仍尚待觀察。操作策略上仍以科技股為主，搭配傳統產業為輔。看好的產業包括: 晶圓代工、記憶體、被動元件、 連接器、IC 設計等為主、非電子族群則以電動車、汽車零組件、自行車材料、自動化相關等類股為主。

富蘭克林華美投信表示，台股由科技上游類股領軍趨勢不變，短線指數在一萬五千點具支撐，且內外資預期年後歸隊，對台股走勢預期偏樂觀看好，故建議投資人不妨逢低分批進場、選擇低本益比，或者以基金做中長期定期 (不) 定額投資。

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