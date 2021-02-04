理財趨勢大講堂 獲利30％不是夢

文．林芸希

COVID-19 疫情肆虐全球，您是否受到疫情的波及？與國人整體水平比起來，您是否知道自己理財能力的落點及 PR 值？在五大理財族群中，您知道自己隸屬於哪一群嗎？您知道富有人士如何規劃資產配置以達成理財目標嗎？您想知道年年獲利 30% 的秘密嗎？

根據《理財周刊》於去年十二月針對全國六都民眾所進行的「2021 全民理財大調查」結果統計：將近每十位受訪者便有四位受到 COVID-19 疫情的負面衝擊，導致薪資或獎金減少，或者較以往更不容易找到工作。此外，有將近四成受訪者對自身財務狀況感到「壓力」或「很有壓力」，遠比感到「輕鬆」或「很輕鬆」的受訪者高出近兩倍之多。

至於國人普遍以何種方式理財？調查顯示有將近八成五受訪者持有股票，五成以上有購買基金，而近年來很夯的 ETF 則超越儲蓄險成為第三大熱門理財投資商品。

理財周刊進一步探索出國人的理財行為可區分為五大類型：辛勞求生族、小資自由族、力爭上游族、知足常樂族、寬裕悠活族，五類族群分別有不同的性別、年齡、職業、薪資等組成結構，也有不同的理財目標及理財策略。

若欲進一步了解「2021 全民理財大調查」完整調查結果，歡迎報名參加理財周刊於 3/6(六)10:00~12:00 舉行之「全民理財趨勢大講堂」，本線上講座中將發表 COVID-19 疫情對國人的影響、國人主要負債來源及財務壓力感受程度、投資風險偏好、現有及興趣理財工具等各項統計數據，以及相關的進階交叉分析，並且完整剖析五大理財族群的輪廓及理財行為。

「全民理財趨勢大講堂」也將邀請理財教主楊倩琳博士現身說法，分享如何存好股為自己加薪，年年賺 30% 的投資理財術！講座最後將有視訊互動 QA 時間，可以和楊倩琳博士進行即時問答。欲瞭解更多資訊或報名講堂，請洽理財周刊官網或掃描文末 QR code。

來源：《理財周刊》1067 期

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