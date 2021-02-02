〈友訊強化供應鏈〉攜友勁開發智慧網路交換器新品 最快半年現成果

網通廠友訊 (2332-TW) 董事長李中旺今 (2) 日指出，將擴大與既有供應鏈合作，強化交換器佈局，與友勁 (6142-TW) 策略合作開發智慧網路交換器 (Smart Switch) 產品，最快半年左右可見成果。

李中旺表示，目前全球交換器市場溫和成長，未來幾年每年估增 4-5%，其中 Smart Switch 因為基期較低，成長幅度估達雙位數，優於整體交換器平均水準。

李中旺指出，友訊此次入股，除將協助友勁調整內部管理外，也會共同開發 Smart Switch 新品，預計半年到一年間，就會有成果浮現，市場應用則以中小企業為主，目標協助友勁今年由虧轉盈。

而友訊本身來看，李中旺坦言，缺料問題很大，從高階到低階出貨都受到影響，目前有幾千萬元的訂單遞延，但全年目標還是會成長。

目前友訊交換器代工供應鏈除了友勁外，還有明泰 (3380-TW)、訊舟 (3047-TW)，其中明泰主要負責代工 Layer 3 以上、較高階的交換器，李中旺表示，將持續擴大與供應鏈合作，但不會是股權合作。

友訊目前交換器營收占比過半，其中企業用交換器為大宗，占整體營收 4 成，剩下 1 成則為電信及消費交換器。