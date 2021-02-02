〈花旗信用卡出包〉四年出包三次 共18萬卡友受影響 金管會重罰600萬元

金管會今 (2) 日表示，花旗銀行誤將客戶的「消費分期」報送為「帳單分期」，影響超過 18 萬名客戶在其他銀行的信用卡分期利率可能會因此拉高，金管會對此重罰花旗銀行 600 萬元，這已是花旗銀行的信用卡系統四年來第 3 度出包。

金管會表示，此案是有客戶去聯徵中心查詢時，發現本來是屬於消費分期卻變成帳單分期，所謂「消費分期」是持卡人消費後，採特約商店提供的優惠分期利率，或是帳單出帳前要求銀行分期，部分特約商店的優惠分期可能是零利率；但是「帳單分期」是持卡人收到信用卡帳單後，扣除最低應繳帳款後，其餘的帳款採分期繳納，這是由發卡銀行提供的利率。

金管會進一步指出，花旗銀行自 2010 年 12 月起向金管會及聯徵中心報送的相關信用卡資料就已經開始錯誤，十年下來，可能受影響客戶數達 180,281 人，雖然花旗銀提供的消費分期與帳單分期利率相同，且也不影響客戶綜合信用報告的個人信用評分，也不影響客戶的無擔保帳務總餘額，但可能受到影響的是，其他的銀行在受理信用卡分期的相關申請時，看到此情形可能會用較高的利率。

金管會表示，由於花旗銀行對於資料報送作業有未妥適建立相關內部控管機制，且相關查核作業有未落實執行情形，核有違反銀行法第 45 條之 1 第 1 項規定，因此依法核處新臺幣 600 萬元罰鍰。

這已是花旗銀行近 4 年來第三度信用卡出包遭罰案件，2018 年 2 月花旗銀因信用卡計息邏輯帳務系統出包，導致超收客戶卡費，挨罰 250 萬元；當年 11 月又有客戶利用花旗銀系統漏洞，故意用預繳卡費提高信用卡額度，1 個月狂刷 600 筆、累計高達 6300 萬元且未還款，也遭罰 250 萬元罰鍰。若不只信用卡系統，2019 年，花旗也曾因主機系統問題，導致客戶新臺幣帳戶餘額歸零的大烏龍，當時遭罰 500 萬元。

金管會強調，花旗應檢討內部控制三道防線相關主管人員責任，並強化法令遵循單位的職責與功能；且就本案，應妥適保障客戶權益，並加強控管相關作業流程並列入內部稽核及自行查核的重點項目。