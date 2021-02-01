公債殖利率緩升 高收益債後市仍看好

隨著美國新總統拜登走馬上任，可望實施新一輪財政刺激方案，加上新冠疫苗開始於歐美接種，提振市場風險意願，帶動美國 10 年期公債殖利率近期升破 1%。不過，柏瑞投信表示，由於全球疫情捲土重來，再度威脅 2021 經濟復甦，美國聯準會 (Fed) 和全球央行 QE 政策短期內將不會退場，加上高收益債市仍有利差收斂空間，在違約率風險降低、評價面合理的加持下，高收益債後市仍然可期。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，受惠於疫苗開打、美國經濟動能轉強，投資人風險意願上揚，激勵美國 10 年公債殖利率走升。不過，公債殖利率雖然上升，但預期將呈現區間整理的緩升格局，統計過去 20 年，美債殖利率緩步走升期間，全球高收益債 * 正報酬的機率仍高(圖一)。

此外，從過往資料觀察，當經濟復甦啟動，搭配低利率環境，全球高收益市場看漲機率也高。以彭博巴克萊全球高收益債券指數為例，在 2008 年金融海嘯之後三年 (2009/1/1-2011/12/31)，全球高收益債指數這三年度分別上漲 59.4%、14.82% 跟 3.12%。比對目前全球總經環境，現在仍是合適的中長期進場點。

違約率可望降至 3.5%

原先擔憂違約率走升情況，亦將不再困擾市場。根據券商 JP Morgan 預估，2020 美國高收債違約率為 6.5%，但 2021 將降至 3.5%，接近長期均值水準 3.4%，顯示最壞情況已經過去。其中，去年違約最多的產業為能源債，但受惠於三項利多，包括原油價格回升、到期債務低且償債壓力小、以及信用體質好轉，預期能源債違約率將下滑，進而降低整體高收益債的違約風險。

高收益債基本面好轉，評價面和技術面也都有強力支撐。柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁指出，根據彭博資料，全球高收益債指數的利差約 404 個基點(截至 1/26)，仍高於歷史低點的 221 點，評價處於合理水準。此外，全球央行 QE 不到退場時機，在追求收益需求下，仍有利高收益債表現。

在基金投組方面，截至 2020 年 12 月底，以美國高收益公司債為主，搭配新興市場高收益公司債及主權債。債券投資組合平均信評 BB-；平均殖利率為 5.22%，存續期間為 4.12 年。投組績效歸因分析，因高配能源、原物料、核心消費和公用事業等產業以及高配北美地區，而獲得較佳的績效表現。但上述配置仍會隨市況而做調整，且須留意高收益債市仍有相關風險。

* 全文所指全球高收益債指數之殖利率、利差，皆以彭博巴克萊全球高收益債指數為例。

(圖一) 公債殖利率緩步走升，全球高收益正報酬機率仍高

資料來源：Bloomberg，2000/12/31-2020/12/31，上述分析非對本基金之任何預測或保證。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。

(表一) 本基金績效表

資料來源：Lipper，截至 2020/12/31，美元 A 級別，以原幣計算，基金成立日：2016/1/27。同類型基金分類依據，是投信投顧分類「海外債券 - 高收益 - 全球型」，以各基金的美元主級別計算而得。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110034)