【群益金鼎證券】群益權證週報-大立光 已經落底了?

台股一月份的大漲靠著幾支權值股輪流表現，尤其半導體中的台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW) 及日月光 (3711-TW)，昔日高價股股王卻在近一年來表現差之千里，在華為事件及陸廠的夾擊下，且台幣強升造成匯損嚴重，大立光(3008-TW) 去年營收不如預期，多家外資持續調低大立光的目標價，不過接下來大立光的新廠擴建計畫持續，未來還是很有機會重返高價股王的榮耀，往年第一季都是淡季，建議投資人可以利用權證來參與漲跌，畢竟一張大立光就要價 300 萬元，在趨勢還未明確表態前，用小額資金操作較適合。

桃園醫院受到病毒侵襲，造成台灣人民的恐慌，保險業防疫保單熱賣，相對證券業可能就不大好了，外資在 1 月 26 日大賣超台股 288 億元，三大法人合計賣超 351 億元，當天加權指數開平盤後一路往下摜壓，一度跌逾 300 點，台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW) 等撐盤要角也都開始回測。台積電頒佈防疫準則，桃園地區跟此次桃醫疫情相關人士禁止進入台積電，避免台灣科技產業鏈受到衝擊。

上週筆者就有提醒，台股過年前通常會有獲利了結的賣壓，建議投資人盡量不要直接買現股，否則人很容易就套牢，台積電過了一週股價就可以有 7 萬元的價差，台積電的認購權證持續被買超，不過短線上乖離過大還是會拉回，建議投資人可以待台積電現貨拉回支撐時再利用中長天期的認購權證進場佈局。加權指數近一週跌近 800 點，可以參考 IX0001 加權指數或是元大台灣 50(0050-TW) 的權證來多空配置。

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