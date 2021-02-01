

◆盤勢分析

1. 美國經濟數據 12 月個人支出月增率報 - 0.2％，前值自 - 0.4% 下修至 - 0.7%，而上週五美股四大指數全面收黑，跌幅介於 - 1.64 至 - 2.03%。其中指標股特斯拉跌逾 5%、Apple 下跌 3.74%、AMD 跌逾 2%、台積電 ADR 跌 3.43%。

2. 台股目前 5 日線 (15,572 點)、10 日線(15,732 點)、月線(15,552 點) 之下，尾盤跌幅擴大，最終下跌 277.57 點，跌幅 1.80%，收在 15,138.31 點，成交金額為 3,589.21 億元。三大法人合計賣超 385.05 億元，外資賣超 346.98 億元、投信買超 2.13 億元、自營商賣超 40.21 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，尚需拉長時間觀察。

（2）、均線：支撐為整數關卡 15,000 點附近，壓力為月線高點 (約 15,552) 點附近。

（3）、技術指標：KD 向下，短線高檔整理。

4. 櫃買指數跌幅 1.94%，收在 179.54 點，同步加權指數弱勢。支撐為約 177 點附近，壓力為月線 (約 185 點) 附近，KD 向下，短線整理格局。

5. 觀盤重點：指數已跳空失守月線，因此操作建議持股比重調整至四成以下，靜待指數回穩，目前觀察能否重返五日線之上，方有止跌機會，否則指數屬於整理格局，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、內需、金融等族群。

6. 聯發科（2454）5G 手機晶片熱銷之際，非手機業務也傳出好消息，旗下公司絡達，打入蘋果 100% 持股的潮牌耳機廠 Beats 供應鏈，預計 2、3 月開始出貨。針對打入 Beats 耳機供應鏈，聯發科表示「無法評論」，由於導入 Beats 耳機，也凸顯蘋果對產品價格與性價比更敏感，或是聯發科的新機會。

7. 凱美（2375）1 日起正式認列旺詮營收，旺詮已接單未出貨的晶片電阻逾 800 億顆，B／B 值已經超過四倍，甫接手旺詮的凱美董事長表示，旺詮將啟動三大廠區整併、擴大市占率，8 月之前，將整體月產能拉升至 420 億顆，成為唯一擴產的台廠，並盼三年內晉身為全球第二大。

8.DOP（可塑劑）大廠聯成（1313）旗下高雄林園廠 29 日晚間發生火警，公司昨（31）日發布重大訊息指出，此次意外粗估帳務財產損失約 2,700 萬元，受損產能將以庫存，及大陸廠及東南亞各子公司調度因應。

9. 英特爾（Intel）、超微（AMD）等處理器大廠開始全面支援 USB 4 市場，甫推出 M1 處理器 Mac 產品線的蘋果也加入 USB 4 規格支援，業界預期 USB 4 市場需求將在 2021 年開始明顯攀升，進入下半年將進入爆發成長。相關供應鏈如 5269 祥碩、6104 創惟、5351 鈺創等有望受惠。