亞光自結2020年稅後賺3.99億元年減53% EPS 1.42元

光學元件廠亞洲光學 (3019-TW) 今 (29) 日公布 2020 年自結， 2020 年第四季稅後純益 1.6 億元，年增 1.41 倍，每股純益 0.57 元；去年全年稅後純益為 3.99 億元，年減 58.38%，為 4 年來新低，每股純益為 1.42 元。

亞洲光學 2020 年第四季營收 43.94 億元，毛利率 18.23%，季減 3.54 個百分點，年減 0.79 個百點，稅後純益 1.6 億元，季減 14.4%，年增 1.41 倍，每股純益 0.57 元；而亞光 2020 年營收約 157.6 億元，毛利率 18.65%，年減 1.05 個百分點，稅後純益為 3.99 億元，年減 58.38%，為 4 年來新低，每股純益為 1.42 元。

亞光主管指出，2021 年展望樂觀，隨著 5G、AI、LIDAR 等應用的蓬勃發展與自駕車時代的來臨，為相關產業的產值帶來爆發性成長。亞洲光學深耕多年的產品多角化經營效益將逐步展現，預期於光學元件、車載鏡頭、LIDAR、光通訊、瞄準器、雷射測距儀、手機用潛望式變焦鏡頭及 AR、VR 光機模組等產品將加速成長。

受惠遠距教學與居家辦公 WFH (Work From Home) 的複合式形態成型，由於辦公型態的改變，驅動會議設備及電子軟硬體設備的需求增加；影像感測器 CIS 市場需求強勁，產能滿載，智能會議裝置受惠趨勢，將有明顯的增長。

亞光子公司亞泰影像 (4974-TW) 已公布 2020 年自結，亞泰影像去年第四季營稅後純益約 8300 萬元，季減 17.82%，年增 47%，單季每股純益為 1.14 元，2020 年全年稅後純益 3.74 億元，創新高，年增 5%，每股純益為 5.16 元。

亞泰影像去年營收、獲利雙創新高，獲利已連 5 年改寫高點。