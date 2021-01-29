【景順投信】美國股市出現泡沫跡象？

(本篇撰文者： 景順亞太區環球市場策略師趙耀庭)

S&P 500 指數一夜之間下跌 2.57%，這不僅是三個月以來最大跌幅，也導致今年迄今報酬轉負。

股市下跌可歸因於幾個因素，首先是投資人擔憂股市出現泡沫跡象，這主要是因為零售投資人進行投機操作，將幾檔避險基金偏好「放空」的股票價格推向新高，迫使避險基金回補空單，而為完成空頭回補，受影響的避險基金就必須賣出「多頭」部位，以繳清保證金。

第二是歐洲的疫苗接種步調比預期更慢，歐盟還與其中一家疫苗供應商公開爭論延遲的原因。第三是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 近期表示美國經濟反彈已趨緩。

拉回並非基本面惡化

然而，很重要的一點是美股下跌並非基本面惡化所造成，事實上有許多理由顯示投資人應持續投資美股，甚至考慮逢低買進。

儘管先前物流出了一些問題，美國的疫苗分發作業已開始上軌道，目前 6.2% 的美國人已接種第一劑疫苗，這也是全球最高的比例之一 1，預計 7 月前 60% 的美國人將接種疫苗，使美國成為最先達到群體免疫的國家之一 2。

我認為疫苗接種將轉化為更自由的移動，並提振經濟活動，這應可為企業帶來強勁獲利，並成為今年市場的主要驅動力。獲利成長最高的產業將為消費、科技與材料等產業，但金融與能源業的獲利成長則將落後。

雖然多數的指標，包括本益比、股價淨值比等均顯示美股絕對評價過高，但與債券的低殖利率相較，股票的相對評價仍然具有吸引力。

聯準會主席鮑爾本週重申央行的資產購買計畫尚未結束，也會持續進行該計畫，直到經濟出現「可觀的進一步成長」。這表示貨幣政策（持續的資產購買以及低政策利率）直到明年都會維持寬鬆，通膨壓力與殖利率上升幅度也將受到控制。從過去歷史看來，充沛的貨幣流動性對於股價可提供支撐。

對於投資的影響

投資人近期對於經濟復甦的預期可能言之過早，我認為昨天的股市修正是正面現象，使投資人回歸現實。

但這不表示接下來就不會有額外的賣壓，若央行開始收緊貨幣政策，例如中國人行最近的公開市場操作、美國公債殖利率上升，或擔心通膨升高，則可能帶來賣壓。

此外，也有一些其他因素可能導致賣壓，例如新冠肺炎確診人數持續上升，或是疫苗接種出現不確定性。我不確定這些重要風險何時會上升，雖然我認為以上風險為短期現象，不過很重要的是必須在股票、債券與另類資產之間及內部大幅分散投資。