投審會通過Foodpanda 50億元增資台灣業務

經濟部投審會今 (28) 日召開第 1197 次委員會議，會中共核准及備查重大投資案 6 件，其中，外送業者德商 FOODPANDA GMBH 將以新台幣 50 億元作為股本，認購原投資事業富胖達股份有限公司增資股份，另外，匯入貸款投資金額約 1800 萬歐元 (約新台幣 6.1 億元)，供投資事業業務拓展、營運支出、招聘員工。

除 FOODPANDA 申請僑外投資外，投審會也通過，日商株式會社日立製作所匯入新台幣 15 億元貸款投資原投資事業台灣日立電梯股份有限公司，荷蘭商 MULGRAVE 則以新台幣約 6.51 億元增資宜家家居股份有限公司。

對外投資方面，投審會通過代工大廠和碩 (4938-TW) 匯出 1.41 億美元 (約新台幣 40 億元)，增資印度子公司，從事通訊產品、消費性電子產品、電腦及周邊設備、電子零組件等設計、製造、組裝、銷售及維修業務。

專案審查部分，投審會也通過群聯 (8299-TW) 以轉投資 24.41% 的合肥兆芯電子股權 (出資額約人民幣 5409.49 萬元)，作價計人民幣 3.24 億元，增資深圳宏芯宇電子，新光三越則計畫匯出人民幣 1.5 億元，經由香港增資大陸地區新光三越 (中國)，轉增資重慶分公司。