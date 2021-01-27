董座爆掏空遭調查局搜索 億麗：不影響公司營運

億麗科技 (2443-TW) 今 (27) 日上午遭到法務部調查局搜索調查，董事長黃明和遭控涉及掏空，對此，億麗發布重訊表示，會配合調查，不影響公司財務業務。不過，消息傳出後，億麗股價隨即被打入跌停。

據媒體報導指出，調查局接獲檢舉，億麗董座黃明和涉嫌以不法方式向銀行貸款，並擅自挪用數千萬元資金，有掏空公司之嫌，違反證券交易法。

調查局北機站今日上午兵分多路，前往公司及被告處所搜索調查，並帶回多人偵訊，預計晚間移送北檢複訊。對此，億麗證實遭到調查，會配合檢調單位，強調不影響公司財務業務。

億麗原名為利碟，1996 年成立後主要製造生產光碟及多媒體產品，2011 年第 2 季起，因光碟產品不符生產效益而停產，但仍持續耕耘既有電子產品代工業務及醫療器材的研發，並從 2014 年起，投入港區物流及大宗物資貿易領域。

利碟在 2007 年改組更名為新利虹科技，營運重心及主要產品多次調整，隨後又再於 2019 年 10 月，將公司名稱從新利虹更改為億麗科技。

受掏空疑雲的影響，億麗今日早盤湧現賣壓，於 11 點半左右迅速被打入跌停，終場收在 2.33 元。億麗 2020 年前 3 季累計虧損 2.78 億元，每股虧 1.91 元。