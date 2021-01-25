

◆盤勢分析

1. 上週五國際投資投人憂慮新冠疫情加劇，加上能源類股走勢疲軟，僅有科技股為主的那斯達克指數收紅，終場四大指數漲跌幅介於 - 1.84%~0.09%。其中，Apple、AMD、FB、特斯拉小幅收高；台積電 ADR 下跌 3.74%；聯電 ADR 上漲 2.70%。

2. 因 intel 法說未如市場預期釋出委外訂單，2330 台積電開盤重挫 3%，帶動周五加權指數下跌 168 點開出，盤中 2317 鴻海、2303 聯電逆勢撐盤，終場加權指數收在 16,019.03 點，下跌 134 點，跌幅 0.83%。

3. 受惠矽晶圓強勢上漲，OTC 指數開平走高，收盤上漲 1.94%，報收 187.80 點，目前短壓為前波高點 190.21。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：上周五台股收小紅十字線，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：22 日成交量 4,091.02 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體高檔向下。

(4)、法人籌碼：法人籌碼：三大法人合計 - 305.62 億元；外資 - 343.86 億元、投信 + 25.85 億元、自營商 + 12.39 億元。

5. 半導體：intel 盤後法說表示未來晶片仍將以自行生產為主，上周五早盤 2330 台積電失望性賣壓出籠，收 649 元，下跌 3.57%。2303 聯電則再創波段高，5347 世界先進則逆勢收紅，由於目前市場供需吃緊，農曆年後仍有漲價契機，建議族群仍偏多看待。

6. 鴻海集團：市場傳 apple 將砍 iPhone mini 200 萬隻訂單，並且轉生產 iPhone RPO，推升主力生產商 2317 鴻海創波段新高。同集團 2354 鴻準、2328 廣宇、5243 乙盛 - KY 股價轉強。

7. 面板雙虎 3481 群創、2409 友達分別傳出獲任天堂、蘋果採用，周五再度轉強，收盤上漲超過 2.5%。此外，8069 元太股價強勢上漲。

8.ABF：受惠 5G 通訊、AI 人工智慧、高效能運算（HPC）、雲端等應用持續成長，族群仍為盤面的主流，8046 南電強攻漲停、3037 欣興、3189 景碩即將挑戰前高。

9.PA：2021 年 5G 手機逐漸放量，推升 PA3 雄 8086 宏捷科、2455 全新股價再創波段新高，3105 穩懋則高檔震盪。

10. 航運股：2609 陽明、2603 長榮外資由賣轉買，上週五股價重回 5 日線之上，後續觀察外資買超力道能否延續。

11. 觀盤重點：目前國際股市持續攀高，台股維持延 5 日線緩步上揚，短線操作仍可留意半導體、IC 設計、5G 等具有成長性的相關題材，但台股市場資金輪動快速與假日台灣新冠疫情升溫，建議不宜過度追高，個股嚴設停損點。

12. 強茂公開收購凡甲 總價逾 15 億元：二極體業者 2481 強茂重大訊息，預計以每股 105 元公開收購 3526 凡甲普通股最多二成股權，總價約 15.31 億元 (公開收購預計從 1/26 開始到 / 25 日止，22 日收盤價 94.5 元換算，溢價約 11.1%)，雙方事前並無任何接觸或互動，強茂希望收購加強伺服器、電動車與網通領域。

13. 出貨旺 矽創 Q1 營收拚贏上季：5G／4G 智慧手機拉貨動能不斷，以及車用、物聯網客戶拉貨續增。法人預期，驅動 IC 廠 8016 矽創第一季驅動 IC 及觸控 IC 出貨力道將增強，帶動 2021 年第一季營運優於 2020 年第四季，第二季業績亦可望更上一層樓，上半年營運有望呈現逐季增長的態勢。

