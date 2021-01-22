群益投信經理人炒股案 檢調兵分11路搜索 宛如勞金案翻版

群益投信前基金經理人黃常恩被控利用 3 個人頭帳戶買進「華泰」等 3 檔股票，再以其操盤的「群益創新科技基金」進場炒股，因此獲利 240 多萬元，並致群益 2300 多萬元損失，情節宛如勞動基金炒股案翻版；台北地檢署繼前年首波搜索後，今 (22) 日又展開第 2 波行動，兵分 11 路搜索並約談黃常恩等 7 人。

群益投信表示，此案係屬個人行為，該公司對經理人違法違規行為零容忍，已從嚴懲處予以免職，並同時委由律師提出告訴，追究相關責任。

檢調獲報，2018 年 9 月至 11 月間，黃常恩利用林彥合等 3 個人頭證券帳戶，利用群益基金拉抬「華泰」、「原相」及「晶電」等 3 檔股票，黃常恩因此獲利 240 萬元、林彥合獲利約 130 萬元，卻導致基金出現擬制性虧損 2320 萬元，涉及「證券投資信託及顧問法之特別背信」及「證券交易法之操縱股價」等罪；前年 11 月，檢調首波搜索行動後，一度諭令黃常恩、林彥合，分別以 300 萬及 200 萬元交保，並均被限制出境及出海。

檢調另外查出，黃常恩、林彥合、陳錫演、張哲瑋、吳秀聰、趙雲川等 6 人，私設炒股群組，涉嫌於 2018 年 4 月至 2019 年 8 月間，利用「群益創新科技基金」，買進其已私下進場的「元太」、「原相」、「匯鑽」、「雙鴻」、「良維」等 5 檔股票，並趁機於高點時賣股，套利 1.9 億多元。不過，該基金於操作獲利，並無害群益受到損害。

檢調今約談黃常恩，及林彥合、陳錫演、張哲瑋、吳秀聰、趙雲川等人頭，預計晚間移送複訊，全案朝違反證交法等罪方向擴大偵辦。

群益投信於檢調首波搜索行動後曾表示，該基金經理人違反從業人員規定，係屬個人行為，該公司對經理人違法違規行為零容忍，早已從嚴懲處予以免職，並同時委由律師提出告訴，追究相關責任，以儆效尤，另強調，前基金經理人管理群益創新科技基金期間的績效為正報酬 4.8%，同期間大盤下跌 3.9%，並無損及投資人權益之情事，公司基金採團隊運作，所有投資決策均依照專業判斷與嚴謹投資決策流程執行，符合相關法規，基金經理人之個人行為對基金運作不會產生任何影響。