【日盛投顧】指數拉回修正

◆盤勢分析

1. 雖然美股持續創高，但盤後 intel 法說未如市場預期釋出委外訂單，2330 台積電開盤重挫 3%，帶動加權指數下跌 168 點開出，盤中 2317 鴻海、2303 聯電逆勢撐盤，終場加權指數收在 16，019.03 點，下跌 134 點，跌幅 0.83%。

2. 受惠矽晶圓強勢上漲，OTC 指數開平走高，收盤上漲 1.94%，報收 187.80 點，目前短壓為前波高點 190.21。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收小紅十字線，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：22 日成交量 4,091.02 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體高檔向下。

(4) 法人籌碼：法人籌碼：三大法人合計 - 305.62 億元；外資 - 343.86 億元、投信 + 25.85 億元、自營商 + 12.39 億元。

結構鴻海、聯電逆勢撐盤

1. 半導體：intel 盤後法說，表示未來晶片仍將以自行生產為主，周五早盤 2330 台積電失望性賣壓出籠，收 649 元，下跌 3.57%。2303 聯電則再創波段高，5347 世界先進則逆勢收紅。

2. 鴻海集團：市場傳 apple 將砍 iPhone mini 200 萬隻訂單，並且轉生產 iPhone RPO，推升 2317 鴻海創波段新高。同集團 2354 鴻準、2328 廣宇、5243 乙盛 - KY 股價轉強。

3. 面板雙虎 3481 群創、2409 友達分別傳出獲任天堂、蘋果採用，周五再度轉強，收盤上漲超過 2.5%。此外，8069 元太股價強勢上漲。

4.ABF：受惠 5G 通訊、AI 人工智慧、高效能運算 (HPC)、雲端等應用持續成長，8046 南電強攻漲停、3037 欣興、3189 景碩即將挑戰前高。

5.PA：5G 手機逐漸放量，推升 PA3 雄 8086 宏捷科、2455 全新股價再創波段新高，3105 穩懋則高檔震盪。

6. 航運股：2609 陽明、2603 長榮外資由賣轉買，週五股價重回 5 日線之上。

7. 觀盤重點：目前國際股市持續攀高，台股維持延 5 日線緩步上揚，短線操作仍可留意半導體、IC 設計、5G 等具有成長性的相關題材，但台股市場資金有過度集中，當沖比過高的現象，不宜過度追高，嚴設停損點。