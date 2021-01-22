台股一度摜破萬六 外資狂倒貨343億元 三大法人土洋對作賣超305.61億元

英特爾 2023 年晶片仍將以自產為主，台積電 ADR 美股盤後跌逾 2%，拖累台股今 (22) 日走勢，一度摜破萬六大關，不過，鴻海率領鴻家軍撐盤，聯電、大立光也強勢出頭，帶動加權指數跌幅收斂，以 16019 點作收，下跌 134 點，外資今天狂倒貨，大賣 343 億元，三大法人呈土洋對作，共計賣超 305.61 億元。

台股周線寫下連 12 紅，今日成交值再放大至 4000 億元之上。觀察籌碼面，外資昨天小幅買超後，今天又大舉賣超 343.85 億元；投信則買超 25.85 億元；自營商也維持買超，共買 12.39 億元。三大法人合計賣超 305.61 億元。

英特爾 (Intel) 2023 年晶片仍以自行生產為主，委外代工計畫不如市場預期的積極，導致台積電股價遭到摜壓，下跌 3.5 %，收 649 元，單日市值蒸發約 6223 億元。盤面上，權值股互有漲跌，鴻海、聯電、大立光接棒扮演撐盤要角，不過，台達電、台塑化、研華、緯穎等賣壓較重。

鴻海創辦人郭台銘昨日現身，看好台灣發展電動車產業，鴻海今日獲市場買盤積極湧入，股價勁揚近 4%，收在本日最高 121.5 元，創 3 年多來新高。鴻家軍買氣強強滾，包括鴻準、廣宇、天鈺、乙盛 - KY、樺漢、中揚光等，都分別上漲 2-4%。

矽晶圓大廠環球晶宣布，公開收購世創 (Siltronic AG) 的收購價，由每股 125 歐元上調至 140 歐元，相當於溢價 66%，預估收購總金額將提升至 42 億歐元 (約合新台幣 1456 億元)。環球晶今日股價直奔漲停，收 716 元。其他矽晶圓廠台勝科、合晶也獲資金青睞，分別大漲逾 3%、5%。