三商壽去年債券未實現利益年增逾334億元 全年EPS 0.63元

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (20) 日公布去 (2020) 年財報自結數，財務長陳宏昇表示，第 4 季雖有台幣持續升值不利因素，然該公司掌握市場脈動，伺機實現股債資本利得，分類至攤銷後成本的債券未實現利益餘額約 702 億元，較去年底增加逾 334 億元，全年累積稅後純益達 15.1 億元，每股純益 0.63 元。

陳宏昇表示，受新冠肺炎不確定因素影響，公司股票部位配置保守，股息收入也較前一年減少，影響整體投資績效表現，使得去年全年累積稅後純益達 15.1 億元，年減 72%，每股純益 0.63 元，不過單看第 4 季，因為伺機實現股債資本利得，單季稅後賺超過 11 億元。

陳宏昇表示，三商壽去年第 1 季因為受疫情衝擊，淨值掉到 328 億元，淨值比一度跌破 3%、降到 2.77%，不過後續隨著市場反彈，淨值比都在符合主管機關規定的 3% 以上，第 2 季淨值為 412 億元、淨值比 3.44%，第 3 季淨值 382 億元、淨值比 3.16%，到了第 4 季，淨值為 422 億元，淨值比 3.45%，皆來到去年全年最高。另，總資產達 1.34 兆元，較前一年同期成長 6%。

陳宏昇表示，三商美邦人壽去年以投資型商品及保障型商品為銷售主力，去年新契約保費收入 275 億元，總保費收入 1335 億元，其中，分期繳投資型商品新契約保費年成長逾 30.2%，表現亮眼。

陳宏昇進一步指出，三商壽的商品策略除了以降低利率相關風險、累積穩定的手續費收入外，也有助於穩健財務結構，此策略的成功執行歸功於該公司是目前中大型保險公司中唯一擁有「投資型保險商品業務員」持照率近 80% 的業務部隊，該公司提早轉型的優勢正逐步顯現。至於去年底配合主管機關，停售失能險後，將改為主打現有的失智險、長照險。

展望今年，三商美邦人壽提出「專注經營，穩健成長」的經營主軸，除了強化投資與資產配置以追求財務穩健的訴求外，也將在推動投資型與保障型商品銷售、發展業務員通路與提升客戶體驗等各面向著力，藉以追求整體經營穩健成長，其中，三商壽目前全體業務員為 1.2 萬人，今年預計增員目標為淨增加 500 人。