【統一投信】統一投信榮獲五項《指標》基金獎

統一投信在 BENCHMARK《指標》2020 台灣年度基金大獎榮獲五項殊榮，得獎項目涵蓋公司獎與個別基金獎，被動型 ETF 與主動型基金。在評量公司於各類資產是否具備卓越管理能力的「最佳基金公司獎」方面，統一投信在兩大類資產管理成績獲得肯定，分別是「大中華股票 - 傑出表現」、「產業股票 - 資訊科技 - 同級最佳」。

個別基金方面，有三檔基金獲獎，包括統一 NYSE FANG+ ETF 獲得「產業股票 - 科技 - 最佳表現 ETF 大獎 - 同級最佳」、統一大龍印基金獲得「亞洲新興市場股票 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 同級最佳」、統一全球新科技基金（美元）獲得「產業股票 - 科技 - 最佳表現基金大獎 - 同級最佳」。

BENCHMARK《指標》舉辦台灣基金獎五年來，統一投信連續四年獲獎，累積 9 座獎項。若是加計理柏獎、金鑽獎、晨星暨 Smart 智富台灣基金獎等各大基金獎，統一投信近年來累積獲得獎項已達 77 座。

根據 BENCHMARK《指標》的評選標準，在報酬、風險及管理能力皆有多項審核與評分方法。最佳表現 ETF 大獎的得獎基金，須在過去一年總回報與追蹤誤差兩方面都有最佳表現。最佳表現定期定額大獎的基金至少須有五年績效記錄、通過評估內部報酬率（IRR）進行風險調整，接著計算符合資格的基金過去一年、三年和五年每月度內部回報率，總分較高者獲獎。

最佳表現基金大獎則是計算基金每個月度的回報率、標準差、索提諾比率（Sortino Ratio）及年費比率評分，計分期間包含一年期與三年期，總分得分最高者得獎。這種評分方式考慮到基金報酬表現的持續性、穩定度、波動時的抗跌能力，用意在為投資人篩選出值得長期投資的基金。

最佳基金公司獎則更嚴苛，除了多項量化標準，還增加「質化評選」，由銀行基金把關人、獨立顧問、專業研究人員、教授及業內資深人士組成評審團，參考長期績效及風險管理表現，並依五大準則評核基金公司在該資產類別的管理能力，包括：「投資方法」、「投資組合管理」、「績效和風險管理」、「盡責治理管理」、「企業實力」，用意在為投資人篩選出最佳投資團隊。

警語：基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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