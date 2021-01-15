台股修正壓力增又沒大跌理由 永續+高股息可創價值型投資

台股自去年 11 月上旬的萬三關卡到今 (15) 日的盤中最高的 16041.59 點，只用了 2 個多月的時間，台股今天「萬六」曇花一現，便因短線漲多調節而收跌 90 點，但仍穩站萬五之上，法人表示，隨著指數快速創高，修正壓力增加，投資人在居高思危時，又不想錯過看回不回的行情，可透過布局永續 + 高股息策略創造價值型投資。

富邦投信投資處資深副總余美香表示，隨美股持續勁揚，台股也逐步攀升到逼近萬六大關的歷史高位，儘管全球仍持續受到疫情干擾，但隨著疫苗的推出、美國紓困補助的施行、加上美國民主黨的完全執政有利於未來經濟法案的推動，配合各國的貨幣寬鬆政策下，均讓市場的不確定性下降，並支持美股及相關國際股市表現。

台股中長線沒有大跌理由，余美香表示，在產業面上，除了中長期持續看好 5G 產業以及電動車之外，蘋果新機的熱銷預期、近期持續缺貨狀態的半導體業，再加上遠距 / 居家商務興起，同樣也是長期趨勢看佳，企業獲利展望正面，有利於支撐台股後續表現。

不過，余美香緹想，短線上台股漲多，雖台股中長期展望仍維持正面，下檔仍有產業趨勢以及資金面的支撐，指數仍有機會持續震盪走升，但短線上波動風險也相對增加，而部分人氣股或強勢股亦有面臨估值偏高的問題，均造成投資人在操作上或是管理資產配置上的難度。

因此在股市位居高檔之際，余美香建議，價值型投資更為重要，永續投資面向值得關注，而股息具有更重要的角色地位。價值型投資的重要性可從過去 3 季的台股表現來說明，台股從 2020 年 3 月最低點的 8525 點起算至現在逼近萬六大關，僅 3 個季度即迅速上漲逾 80%，而在經過一輪快速飆漲後，先前由成長型股票所帶動的漲勢，可能隨著部分標的面臨估值偏高而有所趨緩，此時價值型的投資更為重要，如具有基本面支撐但基期相對低、估值相對合理的族群或個股，後續表現的空間也相對較多。

余美香表示，相較於短期投機、但更重視長期經營及營運品質的企業，或許過去股價表現不一定比成長股來得亮麗，但長期績效上有望獲得相對較佳的表現，例如近期從全球延燒到台股的永續投資風潮，同時重視環境、社會、以及公司治理的經營面向，同樣符合重視長期表現的價值型投資理念，是投資人可以考量投入的合適選項之一。

此外，在股價歷經一輪快速上漲，並位居歷史高檔之際，儘管展望仍佳，但大盤成長速度可能相對過往減緩，短線調節波動可能性增加，因此具備較佳息收的標的，更能提供較多的下檔保護，且擁有高配息的股票，大多具有相對抗跌的股性，也是在資產配置上的一個優點，同樣值得投資人關注。

綜上所述，余美香建議台股投資人，在面臨股價高檔之際，建議可同時挑選具備「永續」及「高股息」概念的標的，如 2020 年 8 月才成立的富邦台灣永續發展高股息基金，主要透過永續或公司治理等相關評鑑，篩選出具備永續發展概念的個股，再從中擇優精選企業獲利以及股息表現相對較佳者，作為基金主要持股標的，該基金近期選股策略也將估值相對合理、以及具備產業利基點等要素納入，以選股不選市的主動型操作，有望幫助投資人在股市居高之際，仍有超越大盤的表現空間。