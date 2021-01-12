〈貴金屬盤後〉投資者逢低入場 唯美元上升縮限力道 黃金溫和收高

週一 (11 日) 交易，黃金期貨價格溫和收高，係因投資者趁著上週五黃金大跌後入場，但因美元上漲，可能縮限了黃金漲勢。

ICE 美元指數上升 0.4%，美元上升限制了黃金和白銀的漲勢，因為美元走強會削弱美元計價的大宗商品對海外買家的吸引力。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 15.40 美元或 0.8%，收每盎司 1850.80 美元。

3 月白銀期貨價格上漲 64.7 美分或 2.6%，收每盎司 25.284 美元。

上週五黃金創去年 11 月以來最大單日跌幅，而白銀創去年 9 月 21 日以來最大單日跌幅。上週黃金下跌近 3.2%、白銀重挫 6.7%。

專家認為，由於新冠疫情再起，全球各地社會流動性面臨日益嚴格的限制，這可能會提高黃金價值。過去一週美國每日平均新增病例 254866 起，專家警告，倘若年節假日期間美國人大量旅遊，該數字可能會更嚴重。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 研究報告指出，「本週以美元出現復甦信號開始，同時股市在歷經近期漲勢後稍有停頓。」

黃金上漲也適逢比特幣進入修正模式 (通常定義是自近期高點下降 20%)。近期一些看漲買家某程度上把比特幣當作黃金的投機對手，他們相信數位貨幣代表著金融的未來，認為比特幣有可能取代黃金成為保值工具。

最重要的是，隨著經濟試圖自疫情中復甦，股市一直勢如破竹，但近期股市回檔，給那些將黃金和白銀視為股價過高時的對沖工具之投資者一些支撐力。

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