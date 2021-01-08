復華台灣好收益基金 純分紅挑戰傳統配息

台股 2020 年表現亮眼，各大外資及本土券商持續看好 2021 年表現，目前最高上看 16,600 點。投信法人認為，低利率環境持續，加上台股非效率市場，主動操作基金有勝率，建議可透過具有分紅機制之台股基金，兼顧企業獲利成長投資機會，並以停利的資本利得來分紅，創造現金收入。

復華投信表示，1 月 4 日起募集的「復華台灣好收益基金」，該基金是首檔不配本金、純分紅的台股基金，經理人及投研團隊將透過主動式選股操作，追求長期超額報酬機會，若基金有獲利，將實現資本利得後做為分紅來源；由於分紅不會配到本金，將可避免掉入本金過小、長時間難回本的風險；加上分紅不是配發股息，將免計入個人綜合所得稅，也不會有健保補充費的問題。

復華投信進一步指出，「復華台灣好收益基金」分紅機制預計目標為：以每半年所創造報酬的一半來進行分紅，分紅後維持基金淨值 10 元以上為目標。也就是每半年結算時，若基金淨值在 10 元以上，且過去半年報酬率為正，即進行分紅一半（分紅後淨值仍維持 10 元），分紅金額不得超過可分配收益；反之，若基金淨值在 10 元以下，無論過去半年報酬率正、負，將不分紅，因此不會配到本金。

儘管 2020 年外資大賣台股逾 5,000 多億元，台股仍上漲逾兩成，加權股價指數頻創歷史新高。展望後市，摩根士丹利、里昂證券等看 2021 年台股至少在 1 萬 5,000 點之上，摩根大通更上看 16,600 點；本土法人如凱基、統一投顧等，亦看好能上 1 萬 6,000 點。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，經濟景氣好轉、資金面寬鬆，加以不確定性下降，2021 年仍是最適合股市投資的環境，在多頭為主的台股市場中，布局具分紅機制的台股基金，投資人不必煩惱判斷何時應該落袋為安，同時保留部分資金以創造再投資收益，讓長期累積停利的總報酬有機會比累積配息高，適合作為長線布局累積投資收益、為退休金作準備的好工具。



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