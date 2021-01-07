疫情衝擊少了出國消費 刷卡金額難破3兆元 國泰世華銀穩坐冠軍

2020 年飽受新冠肺炎疫情所困，民眾無法出國，少了海外刷卡消費的影響，使得信用卡簽帳金額截至去年 11 月累計金額約 2 兆 7438 億元，年衰退 7.09%，預期全年刷卡金額勢必無法超越 2019 年 3.22 兆元的歷史新高紀錄，甚至恐難以達到 3 兆元。若以個別銀行來看，國泰世華銀行穩坐刷卡王。

據金管會最新統計，去年 11 月單月刷卡額 2595 億元，比起 2019 年 11 月的 2616 億元減少，顯示今年雙 11 的成效也下滑；累計前 11 月國人信用卡刷卡金額達 2.74 兆元，比起 2019 年前 11 月衰退 7.09%，雖然 12 月數字仍未統計出來，但距離 3 兆元還差 2700 多億元，以歷史經驗來看，這幾年每月平均刷卡金額大約落在 2200-2500 億元左右，因此要達到 3 兆元恐怕不易。

截至去年 11 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 4997 萬張，總有效卡數約 3282 萬張。若以個別銀行來看，仍是國泰世華銀行以 408 億拿下刷卡王，玉山銀行以 390 億元緊追在後，中信銀則以 376 億元排第三名，台新銀以 288 億元排第四名，第五、六名各是北富銀 261 億元、花旗銀 172 億元。