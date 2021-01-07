博晟1/8掛牌前競拍 底價24.14元

骨科醫材廠博晟 (6733-TE) 將於 1 月 28 日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，6934 張預計 1 月 8 日採競價拍賣，競拍底價為 24.14 元。

博晟是台灣唯一以開發三類骨材為核心的公司，主要研發領域為高階骨填補材料及膝關節軟骨修復等醫療器材，旗下共有兩大再生技術平台，分別為軟骨的兩相軟骨修復植技術 (BiCRI) 與硬骨的骨生長因子 (OIF)，產品組合包括一次性自體軟骨修補 (RevoCart)、開放性脛骨骨折 (BiG-001)、腰椎融合 (BiG-006)，並可擴充至多種部位、手術類別。

其中，透過軟骨修復植技術開發出的一次性手術自體軟骨修復技術產品，日前由台中榮民總醫院完成台中衛生局核價程序並取得自費價格，預期最快農曆年後可開始有營收貢獻。

博晟表示，開放性脛骨骨折 (BiG-001) 上月向美國 fda 申請一 / 二期臨床試驗許可，腰椎融合 (BiG-006) 預計本季申請美國一 / 二期臨床試驗許可。

海外市場方面，博晟預計今年第 2 季向美國 FDA 申請醫療器材臨床試驗許可證、歐盟申請上市許可，同時洽談全球合作授權機會；中國部分則成立子公司山東博升生物技術公司，藉此加速產品在中國取證速度。