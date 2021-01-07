【群益投顧】半導體與塑化權值股領軍攻堅大盤續創新高

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日因民主黨有望掌握參議院，藍色浪潮估將完全執政，惟華爾街對結果喜憂參半，短期因拜登提高賦稅政策與強化監管措施，影響昨日科技巨擘包含蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 全數走跌，科技股普遍承壓使得 NASDAQ 與費半拉回修正 0.61% 與 0.32%。但市場預期未來將有新一輪的振興方案，資金寬鬆有利於景氣循環股未來重啟漲勢，激勵美股週三能源、工業與金融等族群齊揚，推動道瓊、標普上漲 1.44% 與 0.57%。然而市場評估財政擴張將導致債券籌碼增加，不利長債走勢，但加稅政策將促使資金外流，中長期美元將延續弱勢格局。

台股今 (07) 開高 76.39 點，指數於盤上逐步墊高並續寫歷史高點，終場加權指數大漲 230.87 點，成交量 3381.32 億元。盤面上以晶圓代工、塑化、鋼鐵、PCB、車用零組件、IC 設計、被動元件、太陽能等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

台股近期因融資餘額增幅過快，集中與櫃買市場當沖比率攀升，籌碼浮額高影響盤勢的穩定度，即使昨天外資與投信並無明顯的調節力道，惟自營商自行買賣部位逢高獲利了結賣超 62.04 億元，另隨著大盤波動加劇，權證的避險部位賣超 22.43 億元，週三台股上沖下洗，高低點振幅落差達 360 點，收盤後融資餘額減少 18.8 億元。大盤短期因新台幣維持強勁走勢，資金持續挹注權值股與漲價題材族群，台股將延續偏多格局。操作策略中，去年 12 月營收陸續公佈，選股可掌握具備業績與法人多方佈局的籌碼優勢股，另部分資金流向低基期族群，投資人可參考股價沿 3MA 轉折向上且量能溫和放大時順勢交易。

塑化族群中，因中國的十四五計劃將整併小規模，並汰換不具效益與產能偏低的小廠，隨中國與東南亞的塑化產品需求增溫，多項產品報價與利差逐步走升。台塑化 (6505) 去年第 3 季每股純益 1.67 元，在原油持穩下，煉油與烯烴部門獲利回升，評價面將恢復歷史平均水準。南亞 (1303) 去年第 3 季每股純益 1.31 元，優於 19 年同期 1.01 元，因美國德州 EG 恢復外銷，車用、電子材料銷量成長，環氧樹脂需求增加，業績展望正向。台塑 (1301) 受惠於 PVC 利差穩定，EVA 報價攀揚，營運穩健成長。台化(1326)SM 因下游需求提升支撐報價，營運將重回成長軌道。

世界鋼鐵協會 (WSA) 預估首季鐵礦砂仍受限於供給緊俏，中國實質需求不減，鐵礦砂將延續去年第 4 季的漲勢，加上鋁、鎳價格維持盤堅格局，台廠另有公共工程釋單且房地產熱絡下，營運動能持續加溫。大成鋼 (2027) 去年 11 月營收年增 3.36%，因美國商務部祭出反傾銷措施推升鋁價，美國在工業生產緩步復甦下，大成鋼營運逐步回穩。

個股焦點中，二線塑化股華夏 (1305) 去年前 3 季每股純益 1.11 元，優於 19 年同期 0.73 元，受惠於印度、孟加拉等國需求增溫帶動急單湧入，PVC 缺料醞釀調漲，另華夏 PVC 採乙烯法生產，相較中國十四五計畫將降低電石法的乙烯產能更具競爭利基，業績展望有望續揚。

三、強勢股

電子：

志聖 (2467)、中探針 (6217)、國碩 (2406)、精星 (8183)、耀登 (3138)、安集 (6477)。

非電：

同致 (3552)、懷特 (4108)、華夏 (1305)、為升 (2231)、胡連 (6279)、廣華 - KY(1338)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據