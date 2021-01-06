默克被嚴重低估！花旗：2021年指日可待 有30%漲幅

默克藥廠 (MRK-US) 股東 2020 年過得特別艱辛，去年 S&P 500 健康保健產業指數上升 11.2%，更廣泛的 S&P 500 也有 15.3% 升幅，但默克全年卻下跌了 11.1%。

花旗分析師 Andrew Baum 週二發表的報告提到，「投資者全錯了，默克恐怕是全球製藥產業中最被低估的巨擘。」

「我們認為，2021 年將是市場開始反映默克蓬勃發展的業務獲利能力和淨現值的一年。」Baum 寫道。

Baum 認為，默克向來不在藥物發展的早期階段時大肆宣傳，這容易讓市場低估其研發中的藥物。「默克較少談論更深程度進行中的業務，這為投資者創造了巨大的投資機會。」

Baum 給予默克股票「買進」評級，目標價 105 美元，較目前交易價格 81.10 美元溢價約 30%。《巴倫》商週將默克列為 2021 年的十大精選股票之一。

FactSet 的數據顯示，默克股價本益比 12.9 (與未來 12 個月收益相比)，這低於默克股票 5 年本益比均值 15。根據 FactSet 追蹤的 22 位有評析該股票的分析師中，17 位給予「買進」或「加碼」評級，另外 5 位建議「持有」。

Baum 週二報告中提到，投資者大多擔心默克過度仰賴癌症免疫療法藥物 Keytruda。默克 2020 年銷售額 482 億美元中，分析師預期 Keytruda 藥物占 143 億美元，但到了 2025 年其營收占比可能接近一半。按排程，默克 Keytruda 藥證將在 2028 年失去其專有權。

但 Baum 認為，市場低估了其他藥物在 2025 年與其後驅動默克成長的能力。「好消息是，默克默默地蓄積了強大的產品組合，我們相信這些進行中的產品組合將構成引人注目的投資論點。」

他指出，在進行中的藥物中，針對腎臟癌、肺癌的計畫很有前景，以及一款名為「islatravir」的 HIV 藥物，他認為該藥物銷售額可望達 100 億美元。

他認為，默克應該做更多行動來消除投資者的疑慮，因為 Keytruda 藥物專有權將到期，這帶來了「重大戰略和營運挑戰」，默克必須創造自有藥物，而不能繼續過度仰賴其他開發商提供授權藥物。