【永豐期貨】無懼美股疲軟 台股強漲站上萬五刷新高

期貨走勢

台指期週二上漲 103 點至 14976 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 24.03 點，電子期逆價差擴至 - 1.57 點，金融期逆價差縮至 - 4.08 點。現貨部分，三大法人買超 39.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 118 口至 - 930 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 705 口至 - 10925 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 613 口至 - 8081 口。

近期歐洲、美洲、亞洲、非洲相繼傳出新冠變種病毒的災情，英國甚至祭出第四級防疫警戒，其他如日本、韓國、德國等成熟國家也都再度封城，拖累週一美股在 2021 首個交易日呈現疲軟下挫，終場三大指數跌幅落在 1.25%~1.48% 不等，拖累台指期夜盤由紅翻黑以 0.29% 的跌幅做收。所幸週二亞股並未擴大賣壓，日韓股市開盤後震盪整理，而陸股則開盤後以及午盤後均出現積極買盤，激勵台指期順利站穩 14900，並且最後一盤大筆買單敲進台積電、聯發科等權重股，終場加權指數上漲 0.66% 以 15000.03 點作收。整體而言，亞股無懼美股昨日拉回，台股更刷新歷史新高站上 15000 點整數關卡，技術面目前強勢向上，而籌碼面外資現貨與選擇權今日都呈現較偏多態度，在行情由多方控盤下，操作不宜過早逆勢猜頭。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15200 點，賣權未平倉最大量集中在 14100 點。期交所 VIX 小跌 0.07 點至 18.86 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 升至 1.47。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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