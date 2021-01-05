【日盛投顧】5日線不破仍有創高可能

◆盤勢分析

1. 週二台股開平震盪走高，最高點 15,000 點再創歷史高，最低點 14,861 點守穩 5 日線 (14,759 點)、10 日線(14,529 點)、月線(14,402 點)、季線(13,654 點)、半年線(13,152 點) 及年線 (12,101 點)，終場指數上漲 98.00 點，漲幅 0.66%，收在 15,000.03 點，成交金額為 3,494.71 億元，大於 5 日均量(3,020 億元) 及 20 日均量(2,720 億元)。三大法人合計買超 39.97 億元：外資買超 26.54 億元、投信買超 5.68 億元、自營商買超 7.75 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 14,600 點至 14,700 點，壓力為 15,200 點至 15,300 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (94) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.08%，收在 185.95 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 180 點附近，壓力為 190 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (91) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股近期走勢偏多 / 震盪整理，台股選股方向可留意 12 月營收靚、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

結構半導體、LED、被動元件、車用、原物料為短線盤面主流

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、6415 矽力 - KY、6138 茂達、3443 創意、3661 世芯 - KY、6435 大中、6679 鈺太等。

2.LED：2448 晶電與 3698 隆達合併後的新公司 3714 晶采將於 01/06 掛牌，2393 億光、3437 榮創、6168 宏齊、3031 佰鴻、3339 泰谷、4956 光鋐、6164 華興齊賀。

3. 被動元件：供需吃緊，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2456 奇力新、2428 興勤、4760 勤凱等將可受惠。

4. 車用：Tesla 降價策略奏效引發大陸客戶搶購潮，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿、8183 精星、2360 致茂、2474 可成、4938 和碩、2357 華碩等長線將相對受惠，電動車相關的 2308 台達電、3023 信邦受益 EV 趨勢向上，車市回溫，零組件 2231 為升、6279 胡連、3552 同致等營運可望回升。2317 鴻海佈局汽車，集團公司如 2328 廣宇、5243 乙盛 - KY、3481 群創、4958 臻鼎 - KY 等長線有機會受惠。

5. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2014 中鴻、2032 新鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、紡織 1455 集盛、1447 力鵬、1459 聯發、1444 力麗、1457 宜進、1409 新纖、造紙 1904 正隆、1909 榮成、銅 2009 第一銅等。

6. 運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2601 益航、2617 台航、2637 慧洋、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。