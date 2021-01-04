NEC助攻氣象局建置東部海纜觀測系統 爭取地震預警黃金10秒鐘

為協助交通部中央氣象局提升地震與海嘯預警能力，NEC 台灣今 (4) 日宣布，《台灣東部海域地震與海嘯海纜觀測系統》建置計畫，已於去年 12 月正式啟用，舖設海纜總長達 620 公里，可讓地震預警提早 10 秒，海嘯預警則可提前 20 至 30 分鐘。

NEC 台灣指出，本計畫在去年 7 月完成海纜舖設及地震與海嘯觀測系統安裝，10 月中完成運轉測試，12 月正式啟用，從宜蘭外海延伸到屏東縣枋山，海纜總長 620 公里。

NEC 台灣表示，將有助於氣象局在台灣東部海域發生地震時，爭取 10 秒以上的預警時間，並為沿海地區創造 20 到 30 分鐘以上的海嘯預警時間，提升國內預警防災能力，大眾運輸系統捷運與高鐵可有更多寶貴時間減速，有效降低生命財產損害，也提高對社會安全的保護。

NEC 集團因具備光纖傳輸設備、海底光纖中繼器、海底電纜等製造能力，能提供海洋狀況調查與線路設計、海底電纜系統的安裝與舖設，以及從訓練到交貨的全方位解決方案。

NEC 此次所佈建的海纜長度達 620 公里，安裝深度最深處達水下 5800 公尺海床，整體路線從宜蘭外海一路綿延穿梭經過花蓮、台東至屏東外海，再上岸接入屏東枋山的海纜陸上監測站。

NEC 台灣總經理賴佳怡表示，很高興能為台灣強震監測及東部近海海嘯預警水準，再次建立另一個歷史性的里程碑。NEC 集團已投入世界各地海底電纜專案超過 40 年以上，舖設的海底電纜超過 25 萬公里，長度可以繞地球 6 圈。秉持多年累積的技術與經驗，NEC 將持續為改善台灣地震監測效率而貢獻心力。

