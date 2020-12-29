盤前財經大事搶先讀2020年12月29日

今日操盤前瞻

法說會：杏輝、信邦、嘉威、佳能、雷虎

除權息：久陽

封殺威力擴大！川普政府強化「中國涉軍企業禁令」黑名單範圍

週一 (29 日) 美國財政部強化禁止美國人投資與中國軍方有關企業的指導意見內容，明確將黑名單中的「子公司」納入禁令範圍，封殺威力進一步擴大。閱讀全文...

疫苗接種計畫加速！英國將於近日批准阿斯特捷利康疫苗

據金融時報 (Financial Times) 週日 (27 日) 報導，英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 和牛津大學共同開發的新冠肺炎疫苗，有望在未來幾天內在英國獲得批准。閱讀全文...

〈景氣燈號〉11 月對策信號分數再增 2 分創逾九年新高 連四亮綠燈

國發會昨 (28) 日公布 11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 30 分，較 10 月增加 2 分，燈號續亮綠燈，分數也創下 2011 年 4 月以來新高，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟維持穩定成長。閱讀全文...

手機不附充電器成「標配」Type C 市場規模再擴大

小米昨 (28) 日宣布，新款手機包裝將取消附贈充電器，成為繼三星後，第二家跟進蘋果 (AAPL-US) 的手機品牌業者，市場看好，不附充電器將成為另類「標配」，有助外購快充頭需求快速成長，帶動整體 Type C 市場規模再擴大，業者如偉詮電 (2436-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、創惟 (6104-TW) 都可望大啖商機。閱讀全文...

〈億光法說〉三動能推升 明年營收雙位數成長、毛利率優今年

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 昨 (28) 日召開法說，發言人施宇耿表示，明年在不可見光、背光與車用三大產品應用推升下，營收可望雙位數成長，也因高毛利產品線比重提升，毛利率可望稍優於今年。閱讀全文...

〈景氣燈號〉領先、同時指標續揚 12 月可望挑戰轉亮黃紅燈

國內景氣持續回溫，11 月景氣對策信號連四亮出穩定綠燈，分數攀上逾九年半新高，市場認為，12 月將有機會挑戰轉亮「黃紅燈」，展望未來，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，景氣領先、同時指標持續上升，代表國內經濟回穩趨勢不變，但近期國際疫情升溫仍是最大變數。閱讀全文...

12 月 CCI 微跌 投資股票信心脫離低點連 2 彈

中央大學台灣經濟發展研究中心昨 (28) 日公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 70.9 點，月減 2 點，近 5 個月來信心水準值差異不大，而 6 項調查指標中有 2 項指標上升，以投資股票信心上升最多，從歷史低檔連 2 月彈升，反映投資人對台股處在高點震盪，信心逐漸增強。閱讀全文...

傳赴高雄設 1 奈米廠 台積電：不排除但目前沒規劃

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出將在高雄設 1 奈米、埃米廠，對此，台積電昨 (28) 日以董事長劉德音先前的說法回應，不排除、但目前沒有規劃。閱讀全文...