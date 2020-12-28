三大法人買超鎖碼銅板股 友達續演土洋對作戲碼

台股本週步入封關倒數，今 (28) 日在電子與傳產的缺料漲價股同步大漲帶動下，加權指數終場大漲 151.65 點、收在 14483.07 最高點，再創歷史新高。三大法人合計買超 161.9 億元，買超前 10 名標的全是低於百元的中小型銅板股，其中，面板雙虎命運大不同，群創獲三大法人青睞，但友達卻遭外資丟、本土法人撿。

三大法人同步買超，外資買超 129.14 億元、投信買超 1.05 億元、自營商買超 31.71 億元，合計買超 161.9 億元。其中，外資雖然在現貨大手筆加碼台股，但是在期貨又增加淨空單 3618 口，使得外資的台指期淨空單口數又攀升至 9366 口，投信和自營商則持續增持淨多單，投信淨空單水位降到 15244 口，而自營商維持淨多單，且淨多單突破 2 萬口。

以個股操作來看，外資、投信、自營商皆加碼面板雙虎中的群創，外資更是大買群創 34662 張居買超第一名，但是倒貨友達 20351 張，累積 5 個交易日外資賣超 82415 張，外資減碼友達居冠，但是投信和自營商卻很捧場，投信買超友達 6446 張居買超亞軍、自營商也買了 11278 張友達，皆為連續兩天買超友達。

外資買超前 10 名：群創 34,662 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 32,332 張、華邦電 28,639 張、聯電 23,306 張等買超超過萬張，其餘為新光金、榮成、陽明、開發金、晶豪科、中工。

外資賣超前 10 名：友達 20,351 張、大同 14,037 張，其餘為鴻海、富邦 VIX、京元電子、精英、佳世達、華航、廣宇、集盛。

投信買超前 10 名：群創、友達、聯電、華邦電、金居、南亞科、開發金、敦泰、長榮、台半。

投信賣超前 10 名：裕隆、晶豪科、泰鼎 - KY、景碩、大成鋼、晶技、奇力新、合晶、華通、欣興。

自營商買超前 10 名：群創 25,716 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 24,932 張、元大台灣 50 反 1 獲買超 15,013 張、國泰永續高股息 11,654 張、友達 11,278 張，其餘為聯電、旺宏、彩晶、華邦電、元大高股息。

整體來說，市場資金依然充沛，內資作帳行情火熱，外資也不同於以往在放假期間就沉寂下來，依舊積極買超台股，加上台股基本面佳，產業需求強勁，台股今天創歷史新高後，可望維持高檔震盪，整理後有機會再攀高，持續往仰攻 14500 點邁進。