【Wen姐筆記】台股跨年倒數！內資開派對 變種病毒別來亂

上周五台股的「耶誕紅」高點剛好觸及 14400 點，雖未能再度改寫新高，但加權指數以 14331.42 點作收，成交值 2140 億元。台股能否拉尾再挑戰封關紅? 由於包括融資、融券雙雙再攀新高，加上新年 3 天連續假期，可能出現節前調節賣壓，加上新冠肺炎變種病毒已在亞洲日本現蹤，都可能增添盤勢震盪，為封關紅增添變數! 關鍵點位仍為 14256、14333、14385 點。

台股指數如欲再創歷史新高里程碑，14300 點城池務必守穩，兩端哨站為 14282 與 14311 點，闖過 14333 點，隨時可起腳往 14366 與 14400 點射門。14400 點兩端哨站為 14385 與 14423 點，站穩則朝新里程碑挺進，下一站為 14453 點與 14500 點，14500 點兩端哨站為 14488 與 14520 點。

但如 14282 點未能守住，需提防獲利調節賣壓，14256 點如未能守住，本波攻勢有降溫疑慮，下方 14200 點城池，兩端哨站為 14176 與 14216 點，如再棄守需提防空軍來襲! 14155 點已成為多空分界重要關鍵位置，如棄守需提防回測 14100 點與 14049 點。14100 點兩端哨站為 14080 與與 14122 點，不宜棄守，否則 14000 點城池能否守住將面臨考驗。

台股本波攻上 14000 點已達 16 個交易日，距離改寫歷史新高，也近在眼前! 指數如欲衝過重要位置，權值股必定扮演重要腳色，本波帶隊的是鴻海，台積電如能繼續登高一呼，突破盤整區間，當然指數改寫歷史新高也就順理成章!

台股本波傳產族群的走勢明顯強於電子，而且許多傳產集團也啟動年底作帳行情。不過倒數 4 個交易日，尤其是融資券同時攀高、爆量個股，仍得提防有人提前下車，使得波動加劇! 高檔爆量勿追，仍是在關鍵時刻最重要的平安符! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)